Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 25 Gennaio: in studio, ci sarà un vero e proprio colpo di scena, di cosa parliamo.

Inizia una nuova settimana, l’ultima di questo mese di Gennaio, e, come al solito, inizia una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne. Lunedì 25 Gennaio, infatti, andrà in onda un nuovo appuntamento. E, stando a quanto si legge sul web in merito alle anticipazioni, sembrerebbe proprio che questa, così come tutte le altre, sarà un appuntamento davvero imperdibile. A che cosa facciamo riferimento? Prima di svelarvelo, facciamo un piccolo ‘rewind’. E, soprattutto, cerchiamo di capire cos’è successo nel corso degli appuntamenti precedenti. Gemma e Maurizio hanno chiuso la loro conoscenza. Dopo le notti passionali trascorsi insieme, l’affascinante cavaliere di Mantova ha deciso di interrompere la sua frequentazione per un aspetto caratteriale della dama torinese che non gli va affatto giù. La Galgani, ovviamente, è rimasta di stucco. E, nonostante sia arrivato un nuovo cavaliere, al momento, non ha intenzione di conoscere nessun’altro. Differente, invece, il discorso per Davide. Dopo aver trascorso delle esterne stupende con Chiara e dopo averla baciata, il tronista pugliese si dice più confuso che mai. E, purtroppo, l’assenza di Beatrice nell’ultima esterna non l’ha affatto aiutato.

Uomini e Donne, Anticipazioni della puntata di Lunedì 25 Gennaio: accadrà l’impossibile

Fatte le premesse e, soprattutto, ripercorso tutto quello che è accaduto nella scorsa puntata di Uomini e Donne, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà oggi, Lunedì 25 Gennaio? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che, come al solito, sarà un appuntamento imperdibile. E che, soprattutto, gli equilibri di alcune ‘coppie’ sembrerà davvero vacillare. In primis, parliamo di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Da quanto si legge, sembrerebbe che i due, dopo il duro confronto in studio tra il cavaliere pugliese e la sua ex Ida Platano, abbia avuto ancora qualche incomprensione. Che, purtroppo, non sembra alleviarsi nemmeno in puntata. I due, infatti, continueranno a discutere. Tanto che Riccardo abbandonerà il centro studio per rimettersi a sedere al suo posto. Nel frattempo, Roberta riceverà un nuovo pretendente. Che, però, verrà prontamente rifiutato. Ma non solo. Sembrerebbe che la protagonista indiscussa si questa puntata sia Sophie. La giovane Codegoni ha baciato, senza telecamere, il suo corteggiatore Giorgio. Questo, ovviamente, ha determinato una reazione di Matteo. Il giovane, infatti, non si sfogherà solo appena terminata la puntata, ma avrà anche la possibilità di chiarire con la diretta interessata in esterna. È soltanto a questo punto che sembrerebbe che i due si siano riappacificati. Differente, invece, il discorso con Giorgio. Nonostante Sophie lo abbia baciato, ha qualcosa da lamentarsi nei suoi confronti. E, come è suo solito fare, non gliele manda certo a dire. I due giovani, infatti, non litigheranno soltanto in esterna, ma anche in puntata. Tanto da determinare l’abbandono dello studio da parte del giovane Giorgio.

Insomma, un appuntamento infuocato, siete d’accordo?