Serena Enardu, incendiata la sua auto fuori casa: brutto episodio per l’ex tronista di Uomini e Donne, non è la prima volta che le succede.

Un vero e proprio brutto episodio, quello che, stando a quanto si apprende dal web, è capitato questa notte a Serena Enardu. Da quanto si legge, sembrerebbe che, proprio durante la notte, sia stata incendiata la macchina dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ebbene si, avete letto proprio bene. Il veicolo, a quanto pare, era parcheggiata fuori l’abitazione delle bellissima sarda. Quando, da quanto si legge, ha preso letteralmente fuoco. Al momento, ovviamente, ci sono tutte le indagini in corso. Soprattutto per cercare di capire chi abbia potuto compiere un gesto del genere. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che, purtroppo, non sia affatto la prima volta. Già nei mesi scorsi ed, in particolare, nel mese di Agosto, Serena Enardu è stata protagonista di questo triste e spiacevole episodio. E prontamente, com’è giusto che sia, l’aveva denunciato anche sul suo canale social ufficiale. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Incendiata l’auto di Serena Enardu a Quartu: non è la prima volta che succede

Da quanto si legge sul web, sembrerebbe che erano intorno le 22:30 di Sabato 23 Gennaio quando fuori l’abitazione di Serena Enardu, a Quartu Sant’Elena, la sua auto è stata letteralmente incendiata. Un evento dovuto al caso? Beh, a quanto pare, nient’affatto! Stando a quanto si legge su Fanpage, infatti, sembrerebbe che, accanto al veicolo, sia stato trovato del liquido infiammabile. E che, quindi, sarebbe stato proprio questo a determinarne l’incendio. Ovviamente, appena viste le fiamme, i vicini dell’ex tronista non hanno potuto fare a meno di allertare le forze dell’ordine. E, in un vero e proprio batter baleno, l’incendio si è domato. Tuttavia, però, resta ancora da capire chi abbia potuto compiere un gesto del genere. Anche perché, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente la prima volta che capita. Già nel mese di Agosto scorso, infatti, Serena Enardu aveva denunciato, anche per via social, il misfatto. Al momento, comunque, l’ex tronista di Uomini e Donne non ancora intervenuta sul suo canale Instagram ufficiale. Sebbene sia molto attiva sul suo profilo, le ultime Instagram Stories condivise dalla diretta interessata risalgono a ben 15 ore fa. Quindi, molto probabilmente, ancora prima che accadesse tutto.

