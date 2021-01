In questa fotografia era davvero giovanissimo: lo avete riconosciuto vero? E’ impossibile sbagliare: oggi è un famoso rapper!

In questa fotografia si mostra al fianco della sua mamma: oggi, 26 gennaio, in occasione del compleanno di sua madre, ha deciso di postare sui social una foto del passato. “Buon compleanno mamma. Ti amo, sei la mia vita” scrive il famosissimo rapper su Instagram: il messaggio pieno d’amore ha catturato l’attenzione di tutti i fan! L’avete riconosciuto? Non è difficile indovinare perchè con il tempo è cambiato davvero poco. In questa fotografia c’è Clementino, al fianco di sua mamma: per loro, su Instagram, c’è stato il pieno di like e di commenti, molti di auguri alla mamma! Vi mostriamo il post.

Spunta la foto ricordo, impossibile non riconoscerlo: oggi è un famoso rapper

Il famosissimo Clementino, rapper e noto personaggio televisivo, ha postato sui suoi canali social una foto del passato in compagnia di sua mamma. In occasione del compleanno della signora, Clementino ha scelto parole piene d’amore per la sua mamma.

Nel post notiamo due foto a confronto, una di ieri ed una di oggi: non è stato difficile riconoscere il noto cantante che è cambiato davvero di poco col tempo! Il classe ’82 è nato ad Avellino e sin da adolescente pratica la sua passione più grande: il rap. Si legge che già all’età di 14 anni ha iniziato a muovere i primi passi nell’hip hop a Napoli: una volta imparate le tecniche nel freestyle, è diventato col tempo uno degli artisti più amati e seguiti del panorama nazionale. Clementino è entrato a far parte di The Voice Senior: l’abbiamo visto ultimamente in tv al fianco di artisti famosissimi.