GF Vip, incidente in studio durante la diretta di ieri sera: le telecamere hanno ripreso tutto, ecco cosa è successo.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui, tra le altre cose, abbiamo scoperto il nome della prima finalista, Dayane Mello. Un nuovo televoto è stato aperto per decretare il primo finalista uomo di questa edizione, che sarà uno tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ma al di là del gioco e delle dinamiche interne, anche in studio l’ambiente è decisamente caldo! Gli ex concorrenti del GF Vip, come sempre, seguono la puntata dallo studio, intervenendo quando interpellati dal conduttore. Ed è proprio in studio che è successo qualcosa di molto particolare, e che è stato ripreso dalle telecamere. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

GF Vip, incidente in studio durante la diretta: il video è diventato virale in poco tempo

Il GF Vip 5 si avvia alle battute finali! L’ultima puntata del reality show di Canale 5 andrà in onda il 1 marzo e nella casa è tempo di scontri. Come quello tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che nel post puntata hanno avuto un faccia a faccia piuttosto acceso. A seguire la diretta dallo studio, come sempre, tutti gli ex concorrenti di questa fortunata edizione del reality. Ebbene, proprio nel corso della puntata, una delle ospiti in studio è stata protagonista di un piccolo incidente, che è diventato virale in pochissimo tempo sui social. Di chi si tratta? Stenterete a crederci, ma ancora una volta è Matilde Brandi a rischiare di cadere, mentre si trova seduta sulla sedia in studio. Il video è diventato virale sul web, proprio in ragione del fatto che non è la prima volta che la bellissima showgirl cade durante questa avventura al GF Vip. Date un’occhiata:

Eh si, un momento decisamente divertente, quello che è stato ripreso dalle telecamere in studio. E voi, avete seguito la puntata di ieri del GF Vip. La finale è sempre più vicina e il gioco si fa sempre più duro: chi vorreste vedere in finale tra i vip ancora in gioco?