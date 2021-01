Sossio Aruta sarà nel cast de L’Isola dei Famosi? L’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di svelare la sua verità: ecco le parole!

Sta per tornare in tv uno dei reality più amati della televisione italiana. Lunedì 1 marzo 2021 andrà in onda l’ultimissima puntata del Grande Fratello VIP: una volta terminata questa lunga edizione del programma condotto da Signorini, ne partirà un’altra, altrettanto amata! Parliamo de L’Isola dei Famosi: il reality ambientato in Honduras sarà condotto dall’incantevole Ilary Blasi. Non è ancora stato reso pubblico il cast ufficiale ma qualche indizio inizia a circolare: Sossio Aruta farà parte della prossima edizione del programma che inizierà pochi giorni dopo la fine del GF VIP? L’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità!

Isola Dei Famosi, Sossio Aruta nel cast? L’ex Cavaliere rompe finalmente il silenzio

Sossio Aruta farà parte del cast de L’Isola dei Famosi? Circola questa voce sul web ed è per questo motivo che l’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio. Le sue parole sembrano essere davvero chiare, ecco cosa ha scritto su Instagram: “Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi. Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… Grazie di tutto! E più di tutto grazie di esserci..

E in futuro chissà, mai dire mai…“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Insomma, l’ex protagonista di Uomini e Donne e del GF VIP non entrerà a far parte del reality che si svolge in Honduras. Quali ‘famosi’ parteciperanno dunque? Non ci resta che attendere le notizie ufficiali…