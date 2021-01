Bebè in arrivo per il famosissimo cantante? La star internazionale ha lanciato un indizio sui social che, secondo i fan, parla chiaro. Ecco di chi si tratta!

E’ mistero sul canale Instagram del famosissimo cantante. Parliamo di Maluma, nome d’arte di Juan Luis Londono Arias. Il cantautore e personaggio televisivo colombiano ha pubblicato tra ieri ed oggi, 27 gennaio, due indizi social che fanno sognare i fan. Il latin lover colombiano nel suo profilo Instagram si mostra in una fotografia mentre bacia una pancia: su quest’ultima si può leggere ‘7dj’. Il pubblico social è letteralmente impazzito nel vedere questi scatti davvero curiosi: il cantante sta per diventare papà? L’indizio è diventato subito virale: a quanto pare Maluma domani darà un annuncio in diretta. Vediamo insieme cosa ha pubblicato!

Bebè in arrivo? Il cantante lancia l’indizio sui social: i fan esplodono di gioia

Il famosissimo Maluma, autore di brani noti in tutto il mondo, potrebbe diventare papà? Il cantante nel suo canale Instagram ha pubblicato uno scatto di sé mentre bacia una pancia con su scritto ‘7DJ‘. Nella didascalia del post pubblicato pochi minuti fa, il colombiano ha dato un appuntamento speciale ai suoi follower: “Domani IG live alle 17:30, orario in Colombia“. A queste parole ha aggiunto l’emoticon di un bebè.

L’indizio, secondo i fan, parla chiaro: in tantissimi credono che sia in arrivo un baby Maluma. Alcuni invece, si legge tra i commenti sotto il post, pensano si tratti del lancio di un nuovo brano. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere la diretta IG che farà domani, 28 gennaio, il famosissimo cantante!

Chi è la fidanzata di Maluma?

Sembrava single il noto cantautore colombiano ma media spagnoli rivelano che la sua compagna si chiama Susana Gomez. I due sono stati beccati spesso insieme anche in atteggiamenti teneri. Si legge che Susana è un architetto e non è un personaggio noto allo spettacolo.