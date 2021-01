Elettra Lamborghini, rispondendo ad un utente che le chiedeva se fosse ancora attratta dalle donne, ha fatto una confessione shock. Ha ammesso che c’è una concorrente del GF VIP da cui si sente attratta.

Elettra Lamborghini oltre ad aver scalato le classifiche italiane con le sue hit, è diventata un personaggio affermatissimo nella televisione italiana. E’ stata giudice di The Voice, è ospite spesso in programmi tv famosi e seguiti. La Lamborghini è sempre pronta ad aggiornare i suoi profili social per raccontare di sé, delle sue giornate, delle sue condizioni di salute: qualche giorno fa l’ereditiera ha avuto un brutto risveglio. Si è svegliata con il viso gonfio! Ieri, 26 gennaio, ha rivelato di aver avuto in giornata un problema con i reni: una volta che il dolore si è calmato, ha deciso di dedicarsi ai suoi follower. Ha chiesto loro di farle domande, ‘Risponderò con vero o falso’. C’è una domanda che ha attirato l’attenzione di tutti: date un’occhiata!

Elettra Lamborghini, confessione shock: l’ha svelato soltanto adesso, fan spiazzati

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire i suoi milioni di fan che la seguono quotidianamente. La famosa ereditiera nelle sue IG story ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower: è emerso che continua ad essere attratta dalle donne, nonostante sia sposata con Afrojack. Un utente Instagram le ha chiesto ‘Continui ad essere attratta dalle donne?, Elettra ha risposto così: “Vero, Rosalinda me la farei”. Chi è Rosalinda? Dovrebbe trattarsi di Rosalinda Cannavò, la concorrente del Grande Fratello VIP.

In seguito, un altro utente le ha chiesto ironicamente se apprezza le Rosmello, ovvero la coppia formata da Rosalinda e Dayane Mello (così chiamate dai fan). La Lamborghini ha risposto, ridendo tra i baffi, che vedrebbe meglio lei con Rosalinda: ridendo ha dato vita ad un nuovo nome, ‘Rosghini‘.