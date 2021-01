Proprio qualche ora fa, fuori la casa del GF Vip, si sono verificate delle urla incredibili: ‘Televoto truccato, fuggite’, cos’è successo.

Grandissimo colpo di scena, quello che, pochissime ore fa, è successa nella casa del Grande Fratello Vip. E, badate bene, non facciamo riferimento alla clamorosa anticipazione svelata qualche istante su Twitter, bensì a qualcosa di ancora più di incredibile. Da come si può chiaramente vedere da alcuni video apparsi sui social, sembrerebbe che, proprio al di fuori della casa di Cinecittà, si siano verificate delle urla davvero bestiali. ‘Televoto truccato dal Brasile, fuggite da questo circo’, ha detto chi si trovava al di fuori del complesso. Da come si può chiaramente comprendere, un colpo di scena davvero incredibile. Anche perché, diciamoci la verità, alla finale non manca tantissimo. Ebbene, ma dinanzi a queste urla bestiali, come avranno reagito i ragazzi? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, urla choc fuori la casa: ‘Fuggite’, cos’è successo

Non è assolutamente la prima volta che i ragazzi della quinta edizione del Grande Fratello Vip ascoltino delle urla che provengono fuori dalla casa. È successo qualche settimana fa, ad esempio. Quando, come ricorderete, è stato insinuato che Giulia Salemi avesse una frequentazione al di fuori della casa. Ed è stato fatto, come dicevamo precedentemente, anche qualche ora fa. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli. Alcuni ragazzi erano all’interno della casa a rilassarsi mentre altri erano fuori al giardino a godersi il caldo sole romano. Ad un certo punto, come mostrato da questo video su Twitter (CLICCA QUI PER VEDERLO), si sono iniziate a sentire della urla. E Tommaso, che era in casa con Samantha e Carlotta, è prontamente uscito per ascoltare ciò che veniva urlato. ‘Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo’, ripetono i ragazzi in coro appena rientrati in casa. Insomma, un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha suscitato non poche reazioni da parte degli inquilini della casa più spiata.

Cosa succederà adesso? Staremo a vedere!