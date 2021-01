Alessandra De Angelis a pochi giorni dal parto è risultata positiva al Covid-19: l’ex di Temptation Island quasi a fine gravidanza ha ricevuto la brutta notizia.

Una brutta notizia arriva per Alessandra De Angelis. L’ex di Temptation Island ha scoperto ieri, giovedì 28 gennaio, di essere positiva al Covid-19. La napoletana in dolce attesa ha fatto il tampone ed ha scoperto di aver contratto il virus. L’ha annunciato ai suoi follower attraverso le Instagram stories: “A 37 settimane era tutto quello che non desideravo. Ho dei sintomi come dolori in tutto il corpo. Associavo la mia stanchezza alla gravidanza, andando a fare il tracciato, ho fatto il tampone ed ho avuto la notizia”. Per fortuna il marito Emanuele D’Avanzo ed i loro bambini sono negativi. La donna con la voce rotta dal pianto spiega di sentirsi molto giù soprattutto perchè non potrà partorire come avrebbe voluto.

Oggi, 29 gennaio 2021, Alessandra ha parlato di nuovo ai suoi follower. Sta cercando la forza e la positività per affrontare questa brutta notizia arrivata a pochi giorni dal parto, in programma l’8 febbraio, come da lei svelato. “Sono dovuta andare via di casa, questa cosa per me è orribile. Se vado via da tre negativi cerco di evitare ulteriori danni in previsione della nascita di Adria” ha spiegato. Ha aggiunto di avere forti dolori muscolari, crampi alle gambe e dissenteria. Prima di fare il tampone ha sofferto di fortissime emicranie, “Avendo il ferro molto basso pensavo fossero dovute a quello” ha spiegato. La De Angelis spera di risultare negativa ben presto, prima del parto. Le auguriamo una pronta guarigione.