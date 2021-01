Francesco Facchinetti, spunta fuori un retroscena davvero sorprendente: la confessione è davvero inaspettata, di che cosa si tratta.

Era esattamente l’estate del 2003 quando Francesco Facchinetti, figlio del grandissimo Roby Facchinetti, pubblicava il suo primo singolo. Intitolata ‘La canzone del capitano’, la traccia musicale si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, un incredibile tormentone, tanto da far ballare e scatenare milioni e milioni di italiani. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, il successo del simpaticissimo deejay è salito davvero alle stelle. Attualmente cantante, conduttore televisivo, imprenditore e titolare di un’agenzia di management, il buon Facchinetti decanta di un clamore davvero incredibile. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, la sua vita privata la conosciamo benissimo. Ma conosciamo davvero nel profondo il simpaticissimo Francesco? Sapete, ad esempio, che Francesco soffre di un disturbo dell’apprendimento? Si, avete letto proprio bene. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a cosa facciamo esattamente riferimento? A svelare ogni cosa su questo incredibile retroscena, è stato proprio il diretto interessato. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Francesco Facchinetti, retroscena incredibile: la confessione è inaspettata

Con la sua allegria e spigliatezza, Francesco Facchinetti ha conquistato, e continua a farlo, davvero tutti. Sapete che, però, da quando ha l’età di 3 anni, soffre di un disturbo dell’apprendimento? Si, avete letto proprio bene: è così. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Da come rivelato dal buon Facchinetti in un post sul suo canale Facebook ufficiale risalente al 2014, il simpaticissimo deejay ha rivelato di essere dislessico. ‘Non vi preoccupate se ogni tanto facciamo fatica ad esprimerci, è che le nostre parole fanno un giro strano e dalla testa passano prima dal cuore e poi dalla bocca, tutto qui’, ha scritto Francesco Facchinetti a corredo di questo post social. Insomma, un retroscena davvero inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, ogni volta che lo si vede sul palco, sembra proprio che il deejay non soffra affatto di questo disturbo.

Il secondo matrimonio con Wilma Faissol

Una carriera stellare ed una vita privata davvero incredibile. Oltre alla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, dalla quale è nata anche la sua primogenita Mia, adesso Francesco Facchinetti è felicemente sposato con la bellissima Wilma Faissol. I due sono convolati a nozze nel 2014. E, pensate, qualche mese fa, hanno deciso di risposarsi di nuovo.

‘Ho organizzato tutto in 48 ore’, ha scritto Francesco Facchinetti a corredo di uno scatto che lo ritrae in compagnia della sua bellissima moglie. Insomma, è proprio il caso di dirlo: questi sono quegli amori che davvero si incontrano una sola volta nella vita.