Nel corso della puntata di Venerdì 29 Gennaio del GF Vip, Andrea Zenga ha incontrato suo padre Walter: cos’è successo nei minimi dettagli.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa quinta edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe proprio che le emozioni e i colpi di scena non stentino a cessarsi. Proprio nel corso della puntata di questa sera, Venerdì 29 Gennaio, stando a quanto trapelato da alcune anticipazioni ufficiali, sembrerebbe proprio che assisteremo a qualcosa davvero di incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice. Proprio per questa nuova ed ultima puntata del mese di Gennaio, Alfonso Signorini e company hanno pensato a qualcosa davvero di straordinario. A partire, quindi, dall’ingresso di un nuovo concorrente. Fino ad una visita inaspettata per Rosalinda Cannavò e il confronto tanto atteso tra Andrea Zenga e suo padre Walter. Sappiamo benissimo, e tra l’altro il giovane non ne ha fatto mai mistero, che i rapporti tra i due non sono affatto quelli di un padre e di un figlio. È proprio per questo motivo che il GF Vip ha deciso di farle incontrare e confrontare. Ecco, ma cosa sarà mai successo tra di loro? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, il confronto tanto atteso tra Walter ed Andrea Zenga: cos’è successo

Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. Proprio nel corso dell’appuntamento del GF Vip di questa sera, Venerdì 29 Gennaio, Andrea e Walter Zenga hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Ed, ovviamente, di confrontarsi. Sappiamo benissimo che, purtroppo, l’ex concorrente di Temptation Island non ha affatto un rapporto con suo padre. È proprio per questo motivo che il Grande Fratello Vip ha concesso loro di porre fine a tutto questo. E, magari, di iniziare tutto da capo. Al momento, ovviamente, non sappiamo cosa sia successo. E, soprattutto, cosa accadrà. La diretta, infatti, inizierà tra pochissime ore. Una cosa, però, è certa: sarà davvero un momento imperdibile. Senza alcun dubbio, per il giovane Andrea sarà una vera e propria emozione rivedere suo padre a pochi passi da lui.

Cosa succederà, quindi? Vi aggiorneremo in tempo reale, state tranquilli!