A distanza di ventiquattro ore dal video in ospedale, Gabriel Garko ha rassicurato i suoi fan: il motivo della flebo attaccata al braccio.

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, poco più di ventiquattro ore fa, Gabriel Garko ha fatto davvero preoccupare i suoi sostenitori. Molto attivo sul suo canale social ufficiale, l’attore torinese non ha potuto fare a meno di condividere un video social mentre era sul lettino di un ospedale con la flebo attaccata al braccio. Un’instagram stories brevissima, lo sappiamo benissimo. Ma che, evidentemente, è bastata al suo caro pubblico social per farli allarmare e, soprattutto, preoccupare. Cosa sarà successo a Gabriel Garko? Perché il bellissimo Tonio Fortebracci de ‘L’onora e il rispetto’ si è mostrato in ospedale? Sarà successo qualcosa di grave? Assolutamente no, state tranquilli! È stato il diretto interessato a svelare ogni cosa sin dal primo momento. Evidentemente, però, le sue parole non sono affatto bastate. Ed è proprio per questo motivo che il bel Garko ha voluto rassicurare tutti. E, soprattutto, svelare il motivo della flebo attaccato al braccio. Cos’è successo, quindi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Gabriel Garko dopo il video in ospedale rassicura i fan: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, cos’è successo esattamente a Gabriel Garko? Perché, come detto poco fa, l’attore torinese, poco più di ventiquattro ore fa, si è mostrato su un lettino di un ospedale con una flebo attaccata al braccio? Stando a quanto si apprende dalle sue ultime parole su Instagram, sembrerebbe che non gli sia successo affatto nulla di grave. Certo, è stato lo stesso interessato a svelarlo e tranquillizzare il suo pubblico nell’Instagram Stories sin dal primo momento. ‘Va tutto bene’, ha detto Gabriel Garko mentre si mostrava in ospedale. Evidentemente però, come dicevamo precedentemente, le sue parole non sono affatto bastate. Perché, qualche ora fa, ha voluto ampiamente spiegare cosa è successo. E, soprattutto, tranquillizzare ancora di più il suo pubblico. ‘Volevo dirvi che sto benissimo’, ha iniziato a scrivere l’attore torinese in questa sua recentissima storia su Instagram. Svelando, quindi, cosa è esattamente successo. Siete proprio curiosi di saperne di più? Tranquilli, vi accontentiamo subito. Scopriamo insieme ogni cosa.

Insomma, da come si può chiaramente leggere dall’Instagram Stories riproposta in alto, sembrerebbe proprio che Gabriel Garko stia benissimo. E che si sia dovuto recare in ospedale per un reintegro di liquidi. Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Siete d’accordo?