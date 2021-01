Gessica Notaro ha vissuto un terribile momento: “Ho perso ufficialmente 10 anni di vita”, l’ha appena mostrato sui social, cos’è successo.

Un momento terribile per Gessica Notaro, vissuto nella giornata di oggi. La bellissima modella ha voluto manifestare sui social quanto successo, pubblicando un video sul suo profilo instagram in cui è chiaramente visibile il difficile episodio che ha visto protagonista il suo fidanzato Filippo Bologni. Lo spavento è stato davvero grande, e successivamente ha voluto spiegare e rassicurare i follower. Ma esattamente cos’è successo? Entriamo nel dettaglio dell’avvenimento.

Gessica Notaro, spaventoso episodio: “Ho perso 10 anni di vita”, cos’è successo

Come abbiamo appena riportato, Gessica Notaro ha vissuto un momento davvero terribile, e ha spiegato quanto accaduto sul suo profilo instagram pubblicando un video dell’episodio che ha visto protagonista il suo fidanzato. A quanto pare, mentre Filippo Bologni era a cavallo, intento in una gara, è caduto, battendo la testa, come ha spiegato la donna attraverso delle storie. Un momento terribile che non poteva passare inosservato, e che ovviamente ha creato il panico. Dal video pubblicato si vede chiaramente Filippo cadere insieme all’animale, mentre era in procinto di saltare. “Ho perso ufficialmente 10 anni di vita, ma grazie al cielo lui sta bene ed il cavallo anche” (Com’è Qui possibile vedere).

Fortunatamente, il ragazzo sta bene, e per Gessica si è trattato solo di un episodio spaventoso, che ha destato grande perplessità e soprattutto una forte paura. Successivamente, attraverso delle storie, la modella ha rassicurato tutti i suoi follower, ed insieme si sono mostrati, più sereni che mai. Sono davvero bellissimi!