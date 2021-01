A Verissimo, Elisabetta Gregoraci presenterà sua sorella Marzia: cosa occorre sapere su di lei? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la puntata di quest’oggi, Sabato 30 Gennaio, di Verissimo sarà davvero imperdibile. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: assisteremo a dei veri e propri racconti da brividi. Ma non solo. Ospite dello studio di Silvia Toffanin, ci sarà anche lei: Elisabetta Gregoraci. A distanza di qualche mese dalla sua uscita dalla casa del GF Vip, la conduttrice calabrese si racconterà alla padrona di casa. E, soprattutto, svelerà, per la prima volta in assoluto, un difficile momento, ma attualmente superato alla grande, vissuto appena uscita dalla complesso di Cinecittà. Credete che, però, le ‘sorprese’ siano finite qui? Vi sbagliate di grosso! Nello studio televisivo di Cologno Monzese, infatti, la bellissima Elisabetta non sarà affatto da sola, bensì sarà dolcemente accompagnata. Ecco, ma da chi? Da un nuovo fidanzato? Assolutamente no! Piuttosto, la Gregoraci sarà in compagnia dell’altra parte del suo cuore: sua sorella Marzia. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci racconteranno le due sorelle, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei?

Marzia Gregoraci, chi è la bellissima sorella di Elisabetta: età ed Instagram

Per la prima volta in assoluto, Marzia Gregoraci sarà in uno studio televisivo. Proprio oggi, Sabato 30 Gennaio, la sorella della bellissima Elisabetta sarà con lei nella puntata di ‘Verissimo’. E, senza alcun dubbio, daranno prova a tutto il pubblico italiano del loro forte ed immenso legame. Ecco, ma in attesa di scoprire cose le due calabresi racconteranno alla padrona di casa, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Marzia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Marzia, infatti, ha scelta una strada lavorativa e professionale completamente diversa da quella di sua sorella. Quindi, si sa davvero pochissimo di lei. Le uniche cose che sappiamo è che, anche lei, è nata a Soverato nel 1982. E che, data anche la cospicua quantità di fotografie condivise sul suo canale social ufficiale, è identica a sua sorella Elisabetta.

La vita privata e il suo lavoro

Dal punto di vista personale, invece? Marzia Gregoraci è felicemente sposata. Ed è madre di due splendidi bambini. Convolata a nozze con Antonino Scaramuzzino, la sorella minore di Elisabetta Gregoraci è diventata mamma del piccolo Gabriel e della splendida Ginevra. Che lavoro fa? Purtroppo, non lo sappiamo! Una cosa, però, è certa: al momento, sembrerebbe non provare interesse per il piccolo schermo.

Noi non vediamo l’ora di vederle insieme in tv. Voi?