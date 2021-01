Il papà di Giulia Salemi, Mario, ha commentato quanto successo ieri sera nella puntata del GF VIP: l’incontro tra Pierpaolo ed Elisabetta fa discutere, ecco le parole del signor Salemi.

Ieri, venerdì 29 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Pierpaolo Pretelli è stato proclamato secondo finalista: entrando in studio, Alfonso Signorini ha deciso di far avere al giovane concorrente un incontro con Elisabetta Gregoraci. Quanto accaduto ha fatto discutere: “So che dovevate vedervi fuori a cena ma accontentati di questo Pierpaolo” sono state le prime parole di Alfonso. “Giulia non ci sta seguendo. Voglio chiederti: pensi di essere arrivato in finale anche grazie ad Elisabetta?” ha continuato il conduttore. Alfonso Signorini ha detto a Pierpaolo che guardando Elisabetta gli occhi gli brillano: è stato un incontro particolare, commentato anche da alcuni VIP come Giulia De Lellis. Ha deciso di dire la sua anche il papà di Giulia Salemi. Ecco le parole del signor Mario.

GF VIP, il papà di Giulia Salemi: “Scenetta becera”, il duro commento arriva dopo la puntata

Mario Salemi , attraverso le sue Instagram story, ha commentato quanto accaduto ieri nella puntata del GF VIP. L’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non è stato ‘ben visto’ da molti personaggi, tra cui anche Giulia De Lellis. Il padre di Giulia Salemi, concorrente del reality, ha commentato così l’episodio: “Scenetta becera quanto squallida. Ma non basta…il bene e l’amore restano vincenti. Ops mi è nuovamente scappata la mula”.

Il duro commento non è passato inosservato. Anche l’influencer ed ex gieffina Giulia De Lellis ha commentato l’incontro tra Pierpaolo ed Elisabetta: “Mi sembra davvero poco carino tutto ciò” è stato il pensiero della famosa influencer.