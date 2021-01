Ospite oggi a Verissimo, scopriamo di più su Patrizia Mirigliani, imprenditrice ed erede dello storico concorso di Miss Italia.

La vedremo raccontarsi oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: Patrizia Mirigliani parlerà di sé come raramente ha fatto in passato. Siamo abituati infatti ad associare il suo volto ad una delle manifestazioni storiche del nostro Paese, Miss Italia, ma pochi conoscono a fondo questa imprenditrice trentina che quest’anno compirà il 70° anno d’età nonostante ne dimostri venti in meno. Nata il 27 ottobre del ’51, ha ereditato il celebre concorso di bellezza dal padre Enzo Mirigliani, storico patron, ma ha iniziato a collaborare con lui nel lontano 1989. Dal 1997 al 2007 è stata anche direttrice artistica della manifestazione, prima che questa fosse affidata ai conduttori del programma. Il merito della Mirigliani sta nell’aver saputo innovare Miss Italia mettendo al centro la figura della donna: nel 2009 e nel 2010, infatti, affida la conduzione a Milly Carlucci. A lei va riconosciuto il merito di aver reso accessibile nel 2011 il concorso anche alla taglia 44, un forte segnale contro i disturbi alimentari che rendono schiave molte ragazze. Ma conosciamo più a fondo questa donna così brillante e creativa.

Patrizia Mirigliani, curiosità sulla famosa imprenditrice

Non tutti sanno che il suo vero nome non è Patrizia ma Eugenia. Altro dettaglio inedito è che nelle vene della Mirigliani scorre sangue del Sud: suo padre era calabrese e sua madre Rosy pugliese. Essendo una donna molto forte, in passato ha saputo superare brillantemente un momento terribile: ha infatti lottato contro un cancro al seno vincendo la sua battaglia. La sua onorata carriera a Miss Italia le ha permesso nel 2012 di essere insignita del prestigioso titolo di commendatore al merito della Repubblica. Dall’imprenditore Antonello Pisu, ha avuto un figlio, Nicola. Di lui si è parlato tempo addietro per via dei suoi problemi con la droga.

Un dramma che l’ha spinta a denunciare il ragazzo in passato e del quale parlerà sicuramente anche oggi a Verissimo.