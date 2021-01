Anche ieri sera al GF Vip abbiamo visto sfilare abiti da sogno: Dayane Mello ha colpito tutti con un tailleur bianco, sapete quanto costa?

E’ andata in onda ieri sera un’altra scoppiettante puntata del GF Vip: polemiche, scontri, nomination infuocate e colpi di scena non sono mancati come sempre. Ogni appuntamento su Canale 5 col reality più longevo della tv italiana è però anche occasione per ammirare i magnifici abiti indossati dalle vip protagoniste. Dopo ogni puntata, infatti, sono moltissimi i telespettatori che indagano su web per scoprire i prezzi dei look indossati dai vipponi e quasi sempre le cifre sono da capogiro. Ieri sera ha colpito moltissimo per la sua eleganza il tailleur indossato da Dayane Mello, la splendida gieffina brasiliana tra le protagoniste più amate e chiacchierate di questa edizione. Inutile dire che con la sua bellezza, la modella sudamericana può permettersi davvero qualunque tipo di mis, ma la classe del look da lei scelto ieri non è passato affatto inosservata. Vediamo nel dettaglio di cosa era composto e quanto costa il suo outfit.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Dayane Mello, il suo tailleur incanta tutti: la cifra complessiva del suo look

Con i capelli raccolti in uno chignon con la riga di lato, Dayane Mello si è mostrata in tutto il suo splendore. Il suo fisico statuario e il viso particolare che ha la fanno splendere ad ogni puntata. La modella ha stupito tutti anche per la tipologia del look scelto per la serata: infatti stavolta non ha optato per il solito abito lungo o corto, ma per uno splendido tailleur. Proprio così, una scelta originale e spiazzante, come del resto è sa essere solo lei. Ma sapete qual è il marchio del capo d’abbigliamento? Sul web si scopre che si tratta di pantaloni e giacca Yves Saint Laurent. Il prezzo è stellare: la giacca costa 2690 Euro, i pantaloni 1390 Euro.

Che dire, la Mello è capace di stupire sempre, anche riguardo allo stile, complimenti!