E’ avvenuto durante la diretta del GF VIP il confronto tanto atteso tra i fratelli Zenga: è entrato nella Casa Nicolò, il fratello di Andrea. Ecco cosa è successo.

E’ iniziata una nuova puntata del Grande Fratello VIP. In diretta sono tornati i Vipponi che stanno regalando da mesi intrattenimento agli italiani. Il reality riserva sempre tante sorprese e colpi di scena ai suoi concorrenti ed ai telespettatori da casa. Sono passati pochi giorni dall’incontro tra Walter Zenga e suo figlio, concorrente del reality, Andrea. Il confronto tra padre e figlio è stato molto chiacchierato, il giovane Andrea ha avuto una reazione molto forte alla visita di suo papà. Questa sera di lunedì 1 febbraio è entrato nella Casa Nicolò Zenga per avere un confronto con il fratello.

GF VIP, Andrea Zenga incontra suo fratello Nicolò: il confronto tanto atteso

Nicolò Zenga è entrato nella Casa del GF VIP per avere un confronto con suo fratello Andrea, concorrente del reality. In diretta, i fratelli Zenga si sono incontrati in un faccia a faccia: le emozioni non sono mancate. “Ti voglio bene, è la cosa più importante. Sono così fiero, non riesco a tirar fuori le parole. Sei il migliore” sono state le prime parole di Nicolò. Andrea è subito scoppiato in lacrime.

“Non preoccuparti per me, per mamma. Devi stare sereno e tranquillo, siamo fieri di te” ha continuato Nicolò. “Ti ho pensato tanto, sappiamo noi cosa abbiamo passato, non trovo giusto che vengo prima io. Quando parlo prendo gli applausi, quello dovresti essere tu. Hai sofferto tanto e mi hai sempre protetto” sono state le parole del concorrente del GF VIP con la voce rotta dal pianto. “Per me non interessa chi viene prima. Eravamo convinti che ti saresti fatto vedere per come sei veramente. Sei una forza, non te ne rendi conto” ha replicato Nicolò.

Alfonso Signorini ha chiesto a Nicolò cosa pensa del confronto avvenuto tra Walter Zenga ed Andrea. “Io e Andrea siamo la stessa cosa. Ho apprezzato lo slancio, avrei sperato forse in un atteggiamento diverso. Io voglio dare beneficio del dubbio e concentrarmi sull’apprezzare il gesto” è stata la risposta di Nicolò. “Mamma ci ha sempre lasciato liberi di trarre le nostre conclusioni su papà, non ci ha mai dato un giudizio positivo o negativo. Ci ha sempre dato appoggio, ma non ci ha mai influenzato” ha continuato.