Antonino Spinalbese, avete mai visto la sua mamma? Incantevole donna!

Antonino Spinalbese è al momento uno degli uomini più chiacchierati d’Italia. L’abbiamo conosciuto in qualità di fidanzato di Belen Rodriguez. La splendida argentina dopo la fine del suo matrimonio ha intrapreso una nuova relazione con l’hair stylist. L’amore è alle stelle tra i due che, si vocifera, diventeranno presto genitori di una bambina: l’indiscrezione che fa il giro del web non è stata confermata o smentita dai diretti interessati. Ma cosa sappiamo del giovane classe ’95? E’ spuntata poco fa una IG story di Belen Rodriguez in cui viene ripreso Antonino in compagnia della sua mamma: l’uomo somiglia molto a sua madre, una splendida donna bionda. Guardiamola insieme!

Antonino Spinalbese oggi, 1 febbraio, compie gli anni. La sua donna, Belen Rodriguez, ha ripreso il festeggiato mentre spegne le candeline: al suo fianco, Antonino ha la sua mamma. Una splendida donna bionda, di cui non conosciamo il nome, si vede tra le IG story dell’argentina. Siete curiosi di vederla?

E così, pian piano scopriamo sempre più dettagli sulla vita privata della dolce metà di Belen. Vi avevamo già mostrato il suo papà, ed ecco qui la mamma. Non conosciamo dettagli sulla donna ma, dalla ripresa, sembra che lei ed il figlio sono due gocce d’acqua!

La dedica di Belen

Per il compleanno della sua dolce metà, la Rodriguez ha usato parole davvero emozionanti per il suo uomo. Con un post su Instagram, una Belen davvero innamorata ha fatto commuovere tutti: “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per ver fatto incrociare le nostre strade. Tua…”.