Anche Mario Balotelli interviene contro Alda D’Eusanio per il termine razzista pronunciato al GF Vip: le dure parole del calciatore.

Mancano poche ore alla prossima puntata del GF Vip che andrà in onda stasera su Canale 5. Ad un mese dalla finale il cerchio si stringe e se nelle scorse due puntate abbiamo scoperto chi saranno i primi due finalisti, stasera sapremo chi sarà l’eliminato o quanto meno il concorrente più salvato dal pubblico. C’è però un’altra questione che sicuramente farà discutere: si tratta di un episodio accaduto due giorni fa e che potrebbe portare ad una clamorosa squalifica. Ci riferiamo a quanto accaduto durante la festa persiana nella Casa di Cinecittà: la protagonista è proprio la nuova arrivata, Alda D’Eusanio, ultima concorrente di questa lunghissima edizione. Mentre erano tutti a tavola, la giornalista ha pronunciato la stessa parola che costò a squalifica a Fausto Leali. Al sentire la parola ‘N***o’ infatti il web è esploso e migliaia di utenti chiedono l’espulsione di Alda dal gioco. L’ex concorrente Enock Barwuah, sentendosi particolarmente colpito, ha criticato duramente il comportamento della donna ed ora anche suo fratello Mario Balotelli si pronunciato in merito tramite il suo profilo Instagram. Vediamo cosa ha scritto il calciatore.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

GF Vip, Mario Balotelli tuona contro Alda D’Eusanio: “Fuori da qualsiasi programma”

Mario Balotelli ha pubblicato una storia su suo profilo Instagram in cui ha espresso tutta la sua indignazione per quanto detto dalla giornalista. “Mio fratello mi ha fatto notare queste dichiarazioni rilasciate da Alda D’Eusanio all’interno della casa e ora dopo aver visto questo video la mia domanda sorge spontanea” ha scritto Balotelli contro Alda D’Eusanio. “Ma perché esistono questo tipo di persone? Perché continuano a ridere di questa battuta? Perché queste cose non sono ancora punibili con sanzioni a vita e perché cavolo questa espressione non è più grave di una bestemmia ?” si domanda il giocatore. “Io mi chiedo come mai non ci arrivate ancora a capire la gravità di questa parola. Chiedo che venga fatta fuori da qualsiasi programma a vita“, ha tuonato Balotelli.

Per sapere cosa deciderà di fare in merito la produzione del programma, non ci resta che vedere la puntata del GF Vip di stasera.