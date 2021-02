Alessia Marcuzzi ha sbottato sui social durante il GF VIP: la conduttrice ha aggiornato il suo canale Twitter mentre vedeva la puntata del reality. Ecco cosa ha scritto.

Ieri sera, lunedì 1 febbraio, per Carlotta Dell’Isola è stata una puntata davvero speciale ed inaspettata. L’ormai ex concorrente del GF VIP, prima di essere eliminata dal televoto, ha ricevuto dal suo compagno Nello la tanto attesa proposta di matrimonio. Entrambi emozionati, è stato un episodio che lascerà il segno in questa edizione del reality. La Dell’Isola è ormai fuori dal reality ma prima che lei entrasse si è discusso molto sul web sulla sua partecipazione: in molti pensavano che il suo ingresso fosse legato ad una presunta raccomandazione, forse da parte di Alessia Marcuzzi, conduttrice di Temptation Island. La famosissima presentatrice ha smentito tutto: ecco le parole della Marcuzzi.

GF VIP, Alessia Marcuzzi sbotta sui social: “Follia!”, è successo durante la puntata

Alessia Marcuzzi ieri sera, lunedì 1 febbraio, ha commentato in diretta la puntata in onda del Grande Fratello VIP. Il reality ha visto la partecipazione, fino a ieri, di Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island. La conduttrice del reality appena citato ha stretto molto con la Dell’Isola e proprio dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP, ha scritto un tweet.

“Io che raccomando Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perche’ mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al GFvip indipendentemente da me. Ma chi e’ questa che racconta ste buffonate?” sono le parole della Marcuzzi sui social.

Io che raccomando Carlotta? Ma la follia🤦‍♀️

Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perche’ mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al #GFvip indipendentemente da me.

Ma chi e’ questa che racconta ste buffonate? — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 1, 2021

La conduttrice prova grande affetto per Carlotta: durante la puntata del GF VIP, la Marcuzzi si è divertita a scrivere messaggi pubblici per la sua ex concorrente. “Carlottina questa sera hai vinto comunque….Nello ti ha fatto la proposta che tanto aspettavi!Felice per voi. Daje tuttaaaaa”.