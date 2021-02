GF Vip, Alda D’Eusanio: il commento su Maria De Filippi fa discutere; il video è diventato virale sul web.

È entrata nella casa del GF Vip da pochissimi giorni, ma sta facendo già parlare molto di lei. Parliamo di Alda D’Eusanio, l’ultima concorrente ufficiale di questa edizione del reality. Non è stato un inizio facile per la conduttrice nella casa: dopo sole 24 ore dal suo ingresso, Alda si è lasciata sfuggire una parola per la quale ha rischiato la squalifica. Il pubblico a casa, però, con un televoto flash aperto ieri sera in diretta, le ha dato la possibilità di continuare la sua avventura nel reality. Ma, a quanto pare, sono molte le frasi della D’Eusanio che non passano inosservate. Come il commento che, qualche ora fa, l’opinionista ha espresso su Maria De Filippi, durante una chiacchierata con Dayane Mello. Parole che hanno fatto il giro dei social, scopriamole insieme.

GF Vip, Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi? Non sa cos’è veramente avere un figlio”

Capita spesso che, durante la diretta del GF Vip, la regia stacchi improvvisamente, per non riprendere il discorso di qualche concorrente. È accaduto anche qualche ora fa, durante una chiacchierata tra Alda D’Eusanio e Dayane Mello. La conduttrice interrogava la brasiliana su quale personaggio famoso potesse avere una vita migliore della sua: “Dimmi il nome di una persona che secondo sta meglio di te!”, chiede Alda, per poi proseguire: “Chi è che sta meglio di te? Maria De Filippi?”. Dayane annuisce e la D’Eusanio continua: “È una che vive nella televisione dalla mattina alla sera. Non sa cos’è veramente avere un figlio”. È a questo punto che la regia stacca immediatamente l’audio della conversazione e, dopo pochi secondi, anche il video, cambiando inquadratura. La parole di Alda non sono passate inosservate e in poco tempo il video è diventato virale sui social. Ecco il dialogo tra le due concorrenti:

Alda Deusiano e il suo pensiero su #mariadefilippi e subito la regia stacca #GFVIP pic.twitter.com/Gd102e8kvh — Nico Insalata (@nicoinsalata) February 2, 2021

Un commento che, a quanto pare, è destinato a far discutere un bel po’ sui social. E voi, cosa ne pensate?