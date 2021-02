Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne sono stati annunciati due nuovi tronisti: clamorosa anticipazione.

Carissimi telespettatori e sostenitori di Uomini e Donne, reggetevi fortissimo: è in arrivo una clamorosa ed incredibile anticipazione. Stando a quanto testimoniato da questi ultimi due post condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che, nel corso della registrazione odierna del dating show di Maria De Filippi, siano stati annunciati ben due nuovi tronisti. Si, avete letto proprio: a fare compagnia alla bellissima Sophie Codegoni, in attesa della sua scelta, ci saranno due giovanissimi ragazzi. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Come si chiamano? E, soprattutto, chi sono? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Prima di farlo, però, facciamo un piccolo passo indietro. E, soprattutto, cerchiamo di capire perché quelle poltroncine rosse sono rimaste vuote. Sappiamo benissimo che, a distanza di poche settimane dall’inizio del suo trono, la bella Jessica Antonini ha lasciato il trono perché fortemente presa da Davide Lorusso. Dopo di lei, poi, è stato il turno di Gianluca De Matteis. Che ha deciso di abbandonare il programma perché consapevole di non aver creato nulla di forte con nessuna delle sue corteggiatrici.Ed, infine, poco meno di una settimana, è stato il turno di Davide Donadei. Che ha fatto la sua scelta. Scopriamo adesso chi ha preso il loro posto.

Uomini e Donne, chi sono i due nuovi tronisti: l’anticipazione appena arrivata

Stando a quanto testimoniato da questi ultimi due post condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe proprio che, nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne, siano stati annunciati due nuovi tronisti. Sophie, lo sappiamo benissimo, è quasi agli sgoccioli del suo percorso. Ed è proprio per questo motivo che c’è la necessità di ‘reclutare’ nuove persone disposte a trovare l’amore. Ecco, ma chi sono? In attesa, quindi, di scoprire a chi aprirà il suo cuore la bella Codegoni tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, siete curiosi di sapere chi saranno i due nuovi giovani tronisti che l’affiancheranno? Stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che siano due ragazzi davvero giovanissimi con entrambi la matta voglia di innamorarsi. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Da quanto si legge, sembrerebbe che il primo tronista si chiami Massimiliano. Il giovanissimo ragazzo ha soltanto 20 anni, eppure ha un passato davvero doloroso. A soli 13 anni, infatti, ha subito l’assenza del padre. Ed, ovviamente, ha dovuto immediatamente rimboccarsi le maniche. Ma, ovviamente, non sempre è stato facile.

Il secondo tronista, invece, si chiama Giacomo. E, come raccontato dal diretto interessato, ha una passione sfrenata per la chitarra, i viaggi e i tatuaggi.

Vi piacciono i due nuovi tronisti? Noi non vediamo l’ora di vederli in ‘azione’, voi?