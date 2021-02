GF Vip, la frase della concorrente indigna il web: è successo in diretta

GF Vip, la frase della concorrente indigna il web: è successo durante la diretta di ieri sera, 1 febbraio.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto: dall’eliminazione di Carlotta dell’Isola, all’incontro tra Andrea Zenga e il fratello Nicolò, fino all’inaspettata visita di mamma Fariba per Giulia Salemi. Una puntata ricca di emozioni, in cui non è mancata la parentesi dedicata alle “Rosmello”. Parliamo di Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello, due concorrenti che in casa hanno legato tantissimo. Un’amicizia speciale, quella che lega le due gieffini, fatta di alti e bassi, ma che non si interrompe mai. E proprio durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ha mostrato ai vip una clip dedicata proprio alle due concorrenti. Un commento di una coinquilina, però, non è passato inosservato. E non è piaciuto molto a gran parte dei telespettatori. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, la frase della concorrente indigna il web: il commento di Samantha sulla clip delle Rosmello

Un rapporto speciale, quello che lega Rosalinda e Dayane nella casa del GF Vip. Un rapporto fatto di coccole, abbracci ma anche baci. Alle Rosmello è stata dedicata una clip proprio durante la diretta di ieri: “Vivetevi con grande passione e libertà”, ha consigliato Signorini alle concorrenti. Qualcuno, però, non sembra aver apprezzato particolarmente le immagini trasmesse ieri. Parliamo di Samantha De Grenet, che al termine della clip si è lasciata andare ad alcuni commenti che non sono passati inosservati. Molti telespettatori non hanno gradito le parole della De Grenet, che non ha definito “bellissimo” quanto ha visto. La risposta di Dayane è stata immediata: “Nel 2021 non c’è niente di male, anzi…”. Ecco il video, diventato virale in breve tempo sul web:

Samantha riguardo la clip saffica:

– “Non è bellissimo…”

Dayane la spegne subito:

Una frase, quella della De Grenet, che non è piaciuta a parte dei fan, soprattutto ai sostenitori della “Rosmello”, che seguono con passione la storia tra le due concorrente. Questo episodio condannerà Samantha al televoto? La concorrente, infatti, è in nomination con la veterana Maria Teresa Ruta, che ha superato ben 20 nomination. Chi sarà la meno votata di questa settimana e dovrà quindi abbandonare ufficialmente la casa?