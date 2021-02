Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram uno scatto del passato che ha letteralmente spiazzato i suoi fan: si mostra da giovanissima con il suo ex compagno ed i figli.

La famosissima conduttrice televisiva Mediaset regala ogni giorno intrattenimento agli italiani. Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque, dal lunedì al venerdì, con il suo Domenica Live e poi con Live non è La D’Urso non abbandona mai i suoi telespettatori. La presentatrice quando non è in onda, è molto attiva sui suoi canali social! Vi mostriamo qualcosa che è spuntata nelle ultime ore sul profilo Instagram della D’Urso: una foto del passato è davvero incantevole! Ad attirare l’attenzione di tutti non è stato solo la foto da giovane della conduttrice ma anche la didascalia: siete curiosi? Vi mostriamo tutto!

Barbara D’Urso: “Gli amori della mia vita”, lo scatto del passato ha spiazzato i fan

Barbara D’Urso ha aggiornato poche ore fa i suoi canali social per mostrare a tutti i suoi fan una vecchia foto. Nell’immagine in questione la D’Urso è insieme al suo ex compagno Mauro Berardi ed i loro figli, all’epoca bambini, Gianmauro, nato nel 1986, ed Emanuele, classe ’88.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)



Ad attirare l’attenzione non è soltanto l’aspetto della conduttrice che in questo scatto sembra davvero una ragazzina. Nella didascalia la D’Urso ha scritto ‘Gli amori della mia vita’. Complimenti e pioggia di like per Barbara D’Urso che non smette mai di conquistare il cuore degli italiani.

Chi è l’ex compagno

L’ex compagno di Barbara D’Urso è Mauro Berardi. La loro storia è durata dal 1982 al 1993: dalla loro unione sono nati Gianmauro ed Emanuele. Berardi è un produttore cinematografico italiano: ha prodotto famosissimi film come ‘Ricomincio da tre’, ‘Non ci resta che piangere’, ‘Il piccolo diavolo’. E’ stato lui a lanciare cinematograficamente il grande Massimo Troisi, producendo i suoi primi quattro film. Stesso discorso per Alessandro Siani: ha prodotto i primi due film dell’attore e comico.