GF Vip, Dayane Mello è stata appena informata del tragico lutto che l’ha colpita: la decisione della modella, l’annuncio.

La notizia ci è stata data qualche ora fa. E, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole. Dayane Mello, la prima finalista di questa quinta edizione del GF Vip, è stata colpita da un gravissimo lutto. A rendere noto questo spiacevole e drammatico, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è stato un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della bellissima modella brasiliana. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. A soli 27 anni, per causa ancora da chiarire, è morto il fratello più piccolo di Dayane. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E, soprattutto, di cui la modella non poteva affatto non essere informata. Qualche istante fa, infatti, la Mello è stata chiamata in confessionale. Ed è venuta a sapere di questo drammatico lutto. Quale sarà stata la sua decisione? Scopriamo l’annuncio.

Dayane Mello dopo la notizia del lutto: la decisione inevitabile

Senza alcun dubbio, non devono essere affatto delle ore facili per Dayane Mello. Qualche ora fa, la sua famiglia è stata colpita da un gravissimo lutto. E, proprio recentemente, anche lei ne è stata informata. Ecco, ma cosa sarà successo esattamente? Cosa avrà deciso di fare la modella brasiliana appena saputa la notizia della morte di suo fratello Lucas? Ad informarci è stato un messaggio condiviso sui canali social ufficiale del programma. Sia su Twitter che su Instagram e Facebook, il profilo ufficiale del Grande Fratello Vip ha annunciato la decisione della Mello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Da come si può chiaramente leggere dal messaggio riproposto in alto, al momento, Dayane Mello ha deciso di abbandonare la casa. Ovviamente, non sappiamo i tempi del suo rientro. E, a questo punto, non sappiamo se rientrerà mai. Fatto sta che, almeno momentaneamente, la modella ha deciso di lasciare la casa.