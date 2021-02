Pierpaolo Pretelli nella Casa del GF VIP si è lasciato andare ad un lungo pianto: il concorrente, già finalista, ha avuto un crollo emotivo. Ecco cosa è successo.

Il Grande Fratello VIP continua ad ospitare i suoi concorrenti: il reality ha deciso di prolungare la messa in onda. La finale è stata programmata per il 1 marzo 2021: nessuna edizione prima di questa è mai durata tanto! Non tutti hanno preso bene la decisione di tenere le luci accese ancora per un po’: Tommaso, Andrea Zelletta ed altri concorrenti hanno avuto reazioni molto forti alla scelta del programma. Pierpaolo Pretelli aveva mantenuto la calma fino a poche ore fa: ieri, 2 febbraio, il concorrente ha vissuto un momento di forte crisi. E’ scoppiato in lacrime e si è lasciato consolare dalla sua nuova compagna Giulia Salemi. Ecco cosa è successo.

GF VIP, crollo emotivo per Pierpaolo Pretelli: il concorrente scoppia in lacrime

Nella Casa del GF VIP, ieri 2 febbraio, Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad un lungo e disperato pianto. Il concorrente, già proclamato finalista, sente molto forte la mancanza di suo figlio, Leonardo, che non vede da cinque mesi. E’ stanco, dopo cinque mesi nella Casa: non è riuscito a trattenere le lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News💎🌴 (@gf.isola.news)

Pierpaolo è stato a lungo consolato da Giulia, la sua nuova compagna conosciuta nel reality. “Non voglio immaginare se non ci fossi stata tu” ha commentato Petrelli. La Salemi la pensa ugualmente: anche lei sta vivendo un momento particolare nella Casa. Le continue liti con Tommaso non le permettono di stare serena al 100 %.