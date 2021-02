Cosa, o meglio chi, c’era dietro le IG story ‘velenose’ pubblicate poche ore fa da Elisabetta Gregoraci? Spunta fuori tutta la verità!

Negli ultimi minuti tutti i telespettatori del GF VIP e non solo si sono interrogati su cosa fosse successo ad Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina attraverso il suo profilo Instagram ha cominciato a pubblicare stories davvero spiazzanti. La showgirl calabrese con frasi shock ha lasciato senza parole tutti, anche quelli citati nelle IG story come Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis. Tutti credevano che la Gregoraci fosse stata vittima di hacker: la verità spunta finalmente fuori. La giovane calabrese ha parlato ai suoi fan pochissimi minuti fa: ecco cosa è successo realmente! Non è stata lei a pubblicare quelle Instagram stories così velenose contro i suoi ex compagni d’avventura.

Elisabetta Gregoraci, spunta fuori la verità: cosa c’è dietro le ‘velenose’ IG story

Elisabetta Gregoraci non è stata vittima di hackers ma de Le Iene! Negli ultimi minuti, in seguito alle IG story spiazzanti, è spuntata lei che parla ai suoi fan davvero sconvolta. “Mi è successa una cosa assurda, allucinante. Pensavo mi avessero hackerato il profilo: sono state pubblicate storie che io non avrei mai postato. Sono Le Iene che mi hanno fatto uno scherzo!“.

Cosa c’era scritto nelle IG story

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Nel profilo Instagram della showgirl erano comparse storie davvero assurde: caduti in vittima di velenosi strali i suoi ex inquilini della casa del GF VIP. Matilde, Francesco, Enock, Giacomo, Sonia, Pierpaolo…La Gregoraci non ha risparmiato nessuno! Pensavano tutti si trattasse di un hacker ma la verità è finalmente salita a galla! Si legge sul portale di Trash Italiano che lo scherzo fatto ad Elisabetta andrà in onda prossimamente su Italia1!