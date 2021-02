Drastico cambio look per il famosissimo ex calciatore, ex Campione del Mondo: si è mostrato in una versione totalmente inedita, date un’occhiata al suo ultimo post su Instagram!

Il suo nome è sulla bocca di tutti negli ultimi giorni: a quanto pare è uno dei candidati principali per il post Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Parliamo di un ex calciatore, ex Campione del Mondo. Vi diamo qualche altro indizio…è napoletano ed oggi è un allenatore! Beh, ora è facile indovinare: parliamo di Fabio Cannavaro! Il famosissimo ex calciatore si è mostrato con un look totalmente inedito: saranno i cambiamenti in vista ad averlo convinto a dare un ‘tocco’ diverso al suo look? Beh, sta veramente bene: volete vedere il selfie appena pubblicato sul suo profilo Instagram? Ve lo mostriamo subito!

Drastico cambio look : il famosissimo ex calciatore si è mostrato così sui social

Fabio Cannavaro ha deciso di cambiare il suo look: si è mostrato sui social in maniera totalmente inedita! Coppola e pizzetto abbinati ai suoi occhi color ghiaccio hanno attirato l’attenzione di tutto il popolo del web: “New look” scrive come hastag il famosissimo ex calciatore, ex Campione del Mondo! Date un’occhiata qui:

Sta davvero bene l’allenatore napoletano che come commenti ha ricevuto solo complimenti, ovviamente seguiti da una pioggia di like. Aria di cambiamenti? Circolano diverse l’indiscrezione su Cannavaro che lo vedono di nuovo in Italia. Il napoletano potrebbe sostituire Mancini nella Nazionale italiana: si legge che proprio nell’anno dei mondiali dovrebbe scadere anche il contratto che l’ex Campione ha con i cinesi. Sono solo voci, nulla è confermato ma chissà! Intanto il bel napoletano sfoggia il suo nuovo look, gradito da tutti!