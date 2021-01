Tra i giudici de Il Cantante Mascherato al via stasera 29 gennaio su Rai 1, c’è Costantino della Gherardesca: sapete che titolo di studio ha?

A cercare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere protagoniste di questa edizione de Il Cantante Mascherato ci sarà quest’anno anche Costantino della Gherardesca. Insieme a Caterina Balivo, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti, sarà proprio il conduttore tv dai nobili natali a far parte della giuria. La sua è una storia molto particolare e a tratti drammatica. Nato il 29 gennaio del 1977 a Roma, sua madre, Costanza Della Gherardesca, è una nobildonna toscana discendente dal Conte Ugolino. Suo padre, Alvin Verecondi Scortecci non lo riconoscerà prima del compimento dei 5 anni di età. La sua difficile infanzia è stata caratterizzata da crisi d’ansia e da anni trascorsi in un collegio svizzero. A 14 anni, per cercare di reprimere la sua omosessualità, viene mandato dalla famiglia in un collegio inglese. Durante questo difficilissimo periodo, Costantino cade nel tunnel della droga e dell’alcol, ma fortunatamente riuscirà a salvarsi. Nonostante le difficoltà, il giovane nobile riesce a laurearsi: sapete qual è il suo titolo di studio?

Costantino della Gherardesca, in cosa è laureato: lo sapevate?

Se c’è una dote che tutti riconoscono a della Gherardesca, è la sua cultura e una dialettica certamente non comune. Apprezzato da molti, Costantino è diventato uno dei personaggi tv più amati anche e soprattutto per essere una persona preparata e di certo non banale. Tra il serio ed il faceto, le sue dichiarazioni in televisione non passano mai inosservate e i suoi punti di vista sono interessanti per il pubblico che lo segue con affetto. Viene quindi da chiedersi che studi ha fatto questo simpatico e colto volto così amato, dettaglio che non tutti conoscono. Ebbene, com’è intuibile, Costantino ha svolto studi umanistici: si è infatti laureato in filosofia al King’s College London.

Un traguardo ammirevole per lo storico conduttore di Pechino Express, anche in considerazione di tutte le difficoltà affrontate in giovane età.