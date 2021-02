GF Vip, Pierpaolo Pretelli geloso di Giulia Salemi: non indovinereste mai il motivo; ecco cosa è successo.

Continua la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al GF Vip. I due concorrenti si sono conosciuti all’interno della casa più spiata della tv, nel corso della quinta edizione del reality show. Non è stato un inizio facile per loro. La coppia, infatti, ha dovuto lottare contro lo scetticismo di un bel po’ di persone: da una parte dei fan alla famiglia Pretelli, fino ad arrivare ad alcuni concorrenti della casa. Giulia e Pierpaolo, però, hanno deciso di viversi questo sentimento fino in fondo, non pensando alle critiche. Un sentimento che, a quanto pare, cresce ogni giorno di più. Ma, tra i due, non mancano le discussioni. Ieri sera, infatti, una nuova discussione ha coinvolto la coppia: a farla nascere è Pierpaolo, che nutre dei particolari dubbi sulla sua metà. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli geloso di Giulia Salemi: “Fuori di qui non ti avrei colpito”

Pierpaolo Pretelli è geloso? Pare proprio di si! Da alcuni giorni, il concorrente del GF Vip sta manifestando a Giulia Salemi alcuni suoi pensieri. In particolare, l’ex velino è convinto di non piacere esteticamente alla Salemi e di averla colpita soltanto per il suo carattere. “Se mi avessi visto fuori di qui non ti avrei colpito”, sottolinea Pretelli, la cui insicurezza è alimentata da alcuni complimenti, seppur senza malizia, che Giulia rivolge agli altri inquilini. Pierpaolo, inoltre, ricorda che nelle prime settimane in casa, Giulia fece una particolare classifica, in cui mise Pretelli al terzo posto, elogiandolo solo per il carattere. Ma Giulia non ci sta e, rassicurando Pierpaolo, spiega di non aver manifestato da subito l’interesse per lui poiché era ancora coinvolto nel ‘flirt’ con Elisabetta Gregoraci. La Salemi spiega di essere stata colpita sin da subito da Pierpaolo, ma di non aver potuto dirlo per evitare clip e insinuazioni. L’insicurezza di Pierpaolo, però, è davvero forte, come la paura di non piacere alla sua metà. E, la goccia che ieri ha fatto traboccare il vaso, è arrivata quando, per sbaglio, Giulia ha chiamato Pierpaolo col cognome di “Zenga”. Ecco una parte della discussione dei due gieffini, che si confidano con Andrea Zelletta:

Un battibecco che, però, non preoccupa i fan dei “Prelemi”: per i sostenitori della coppia, infatti, si trattano di discussioni normali tra due persone che provano un sentimento vero. E voi, cosa ne pensate di questa nuova coppia nata al GF Vip? Pensate possa durare fuori dalla casa?