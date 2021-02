GF VIP, il gesto commovente per Dayane Mello ha fatto piangere tutti: Tommaso ha regalato alla sua inquilina il suo pupazzo, ecco le parole con la voce rotta dal pianto.

La Casa del Grande Fratello VIP è in lutto. Tutto è cambiato improvvisamente da quando è giunta la tragica notizia della morte di Lucas Mello, fratello di Dayane. La notizia ha stravolto la brasiliana e tutti i suoi inquilini: la concorrente ha deciso di non abbandonare il gioco e vivere questo grande dolore insieme ai suoi compagni d’avventura. Da quando si è verificata la tragedia, i concorrenti non hanno fatto altro che stare vicino la loro inquilina, per darle forza e sostegno, per non lasciarla sola. Dopo il gesto di Pierpaolo, arriva quello di Tommaso Zorzi: tutto il popolo del web, il pubblico del GF VIP si è commosso nel vedere questa scena. Ecco cosa è successo.

GF VIP, Tommaso Zorzi fa piangere tutti: il gesto commovente per Dayane Mello

Tutti si stringono al dolore di Dayane Mello. I concorrenti della Casa del GF VIP hanno regalato immagini di grande solidarietà per la loro compagna d’avventura che ha perso tragicamente il fratello. La notizia della morte è stata un fulmine a ciel sereno ed ha stravolto tutti. Dopo il gesto di Pierpaolo è arrivato quello di Tommaso: la scena commovente ha fatto piangere tutti.

L’influencer milanese ha deciso di regalare alla sua compagna, inquilina della Casa, il suo pupazzo Gilda. “Ti do il mio cane, me l’ha regalato mia sorella. Mi consola sempre quando sto male, spero lo possa fare anche con te adesso. E’ un pupazzo ma c’è sempre. Almeno ti consola” sono le parole di Tommaso. L’influencer con la voce rotta dal pianto ha provato a consolare così la sua inquilina, triste per la perdita di suo fratello.

Il gesto ha fatto commuovere tutti.