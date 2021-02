In questa foto è ritratta una famosissima cantante italiana in compagnia della sua mamma: siete riusciti a distinguerla? È proprio lei.

Siete riusciti a capire chi è questa bellissima bambina in compagnia della sua mamma? È uno scatto di diversi anni fa, si vede chiaramente. Eppure, siete riusciti a distinguere questa fantastica piccola? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Prima di farlo, però, rendiamo il tutto ancora più interessante. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: vi daremo qualche indizio e, tramite essi, voi dovrete indovinare. Siete pronti? Partiamo innanzitutto dalle sue origini: la giovanissima cantante di cui stiamo parlando ha origini pugliesi. Anzi, per dirla meglio: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia nata a Sesto Fiorentino, a Firenze. E che poi, insieme alla sua famiglia, si sia trasferita in un paesino di Lecce. Ma non è affatto finita qui. Gli indizi continuano: ha sempre avuto una passione sfrenata per la musica, grazie a suo padre che l’ha introdotta in questo mondo. E, dopo avere preso parte ad un famoso programma, la cantante ne ha partecipato ad un altro. E da lì, poi, è iniziata la sua scalata al successo. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

È una bambina con la sua mamma, adesso è una famosissima cantante: chi è?

Siete riusciti, quindi, a riconoscere questa famosissima cantante da bambina? Poco fa, vi abbiamo svelato qualche indizio per far sì che la ‘ricerca’ non vi risultasse poi così difficile. Vi abbiamo aiutato abbastanza? E se vi dicessimo, ad esempio, che, in questi ultimi giorni, la sua voce si sente spesso e volentieri per tutte le radio? Ebbene si. Poco meno di un mese fa, la cantante ha annunciato il singolo con una sua collega, anche lei amatissima ed apprezzatissima. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato le vette di ciascuna classifica. Insomma, adesso vi abbiamo fornito proprio tutti gli indizi giusti per indovinare. Di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco: stiamo parlando proprio di Emma Marrone. Ebbene si. È proprio lei questa bellissima e deliziosa bambina ritratta in questa foto in compagnia della sua mamma. A renderla nota al pubblico social è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram. In occasione del compleanno di sua madre, Emma ha voluto festeggiarla con questo scatto davvero inedito, ma soprattutto più che fantastico. In cui, tra l’altro, non si può fare a meno di notare di quanto il rapporto tra mamma e figlia sia sempre stato splendido.

Ecco. La domanda sorge spontanea: ma voi eravate a riusciti ad indovinare il nostro ‘personaggio misterioso’?