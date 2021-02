Proprio qualche giorno fa, Mara Venier ha condiviso una foto di sé tratta dal suo primo film: com’è cambiata? Resterete senza parole.

È una delle più grandi conduttrici televisive, Mara Venier. Attualmente in onda con il suo incredibile ‘Domenica In’, che, settimana dopo settimana, ci regala degli ospiti e delle interviste davvero impressionante, la bellissima venete decanta di una carriera davvero spettacolare. Non soltanto, infatti, sotto il suo comando ci sono stati numerosi programmi televisivi, ma, quando era davvero giovane, la ‘zia’ Mara ha anche preso parte a diversi film nelle vesti da attrice. Ecco, proprio in merito a questo: sapete che, qualche giorno fa, Mara Venier ha condiviso proprio una foto tratta dal suo primo film? Si, avete letto proprio bene. Sempre molto attiva e, soprattutto, molto dedita a condividere ogni cosa con il suo pubblico social, la conduttrice di ‘Domenica In’, qualche giorno fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere questa foto del passato. Siete curiosi di vederla anche voi? Ma, soprattutto, siete curiosi di sapere com’è cambiata la ‘zia’ Mara in tutti questi anni? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Mara Venier, lo scatto inedito dal suo primo film: com’è cambiata

Oltre ad essere una presenza fissa del piccolo schermo ogni Domenica a pranzo, Mara Venier è anche molto attiva sul suo canale social ufficiale. È proprio attraverso il suo profilo Instagram, infatti, che la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter condividere ed interagire con il suo adorato pubblico italiano. E così, oltre ad averli aggiornati costantemente nei mesi scorsi quando, poco prima di prendere parte alla puntata di Domenica In è caduta per la scale, la ‘zia’ Mara è sempre solita intrattenere i suoi sostenitori con foto del passato o divertentissime Instagram Stories. Qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, la conduttrice ha voluto incantare i suoi followers con una foto di sé davvero inedito. E, soprattutto, tratta dal suo primo film. Sappiamo benissimo che, oltre ad essere una grandissima conduttrice, la Venier è stata un’importantissima attrice di diversi film. Ecco, ma voi siete curiosi di vedere con i propri occhi com’è cambiata nel corso degli anni? Attualmente, diciamoci la verità, Mara Venier è davvero bellissima ed elegantissima, ma siete curiosi di sapere com’era? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. È proprio questa la foto tratta dal suo primo film. Che dire? È giovanissima in questa foto, è vero. Eppure, si vede chiaramente quanto la bellezza di Mara Venier non si sia affatto scalfita nel corso degli anni. Siete d’accordo anche voi con noi?