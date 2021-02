Claudio Amendola, retroscena choc sulla sua vita: di cosa si tratta

Retroscena choc sulla vita di Claudio Amendola, non crederete mai alle sue parole: ecco di che cosa si tratta

Claudio Amendola è uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana. L’attore è figlio di Ferruccio Amendola, anch’egli attore ma soprattutto doppiatore, e Rita Savagnone. Ha recitato in tantissimi film e serie tv famosissime. È sposato con Francesca Neri, attrice anche lei e produttrice cinematografica. I due hanno avuto un figlio, Rocco, nato nel 1999. Nel settembre 2017 è stato colto da un infarto improvviso e grazie alla moglie è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. È stato dimesso il giorno dopo e dopo il grosso spavento, Amendola ha deciso di smettere di fumare. L’attore ha perso anche dodici chili e questo gli ha consentito di uscire dal rischio di un successivo infarto che sarebbe stato fatale.

Claudio Amendola, retroscena choc sulla sua vita

Era il settembre del 2017 quando Claudio Amendola, attore romano amatissimo dagli italiani, venne colto da un infarto. La notizia fece subito il giro del mondo, facendo preoccupare i suoi fan. Amendola riuscì a cavarsela e già il giorno dopo fu dimesso dall’ospedale essendo ormai fuori pericolo. Tempestivo fu il trasporto in ospedale ad opera della moglie Francesca Neri. Amendola ebbe sicuramente un grosso spavento e dopo l’infarto prese una decisione drastica: l’attore, infatti, smise di fumare e perse molti chili. Facendo così, l’attore ha scongiurato il rischio di un nuovo infarto, che sarebbe stato fatale per lui.

Sicuramente il peso eccessivo e soprattutto il vizio del fumo hanno inciso molto sulle cause dell’infarto. Forse voi non ci crederete ma sapete a che età Claudio Amendola ha fumato la sua prima sigaretta? È stato proprio l’attore a rivelare che la prima sigaretta l’ha fumata a otto anni. Un retroscena assolutamente choc sulla sua vita.