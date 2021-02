Jessica Melena da giovanissima ha partecipato a diversi concorsi di bellezza: uno di questi era Miss Italia Abruzzo, nel 2021. Aveva appena 21 anni: date un’occhiata alla splendida lady Immobile.

Jessica Melena è la donna di Ciro Immobile, il famoso bomber della Lazio. Nata a Bucchianico il 17 luglio del ’90, si iscrisse alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università dell’Abruzzo. Lasciò tutto per seguire il compagno della sua vita: Jessica e Ciro si sono conosciuti quando Immobile giocava in Serie B nel Pescara e non si sono mai più lasciati. Oggi vivono felici a Roma con i loro splendidi figli. Jessica è una mamma a tempo pieno! Sapete che ha partecipato a diversi concorsi di bellezza? Nel 2009 ha vinto la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo, nel 2011 invece conquistò il titolo di Miss Peugeot. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia Abruzzo: c’è un video in particolare in cui si racconta. Guardate com’era la splendida Melena!

Per essere sempre aggiornato su tutto seguici anche su Instagram

Jessica Melena, lo scatto da giovanissima: aveva appena 21 anni

Jessica Melena nel 2012 ha partecipato al concorso Miss Italia Abruzzo 2021. Aveva solo 21 anni quando l’incantevole Lady Immobile lasciava un’intervista in cui raccontava di sé. Ha raccontato di aver sfilato su una passerella per diverse agenzie, le è sempre piaciuto questo mondo. “Il mio sogno è quello di laurearmi ed affermarmi in una carriera futura” spiegava ai microfoni di Abruzzo24ore. Cosa significa per te diventare modella? le è stato chiesto: “Una cosa che mi è sempre piaciuta, è un sogno nel cassetto”. Ma siete curiosi di vedere una piccolissima Jessica? Aveva appena 21 anni, date un’occhiata qui:

Incantevole proprio come adesso! Jessica in seguito decise di abbandonare gli studi per seguire il suo grande amore, Ciro Immobile, diventato poi suo marito e papà dei suoi figli.