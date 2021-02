In questa foto è solo un bambino, oggi è famosissimo: attore, comico, conduttore televisivo, è un vero talento.

In questo scatto era decisamente piccolo, un bambino che ancora doveva scontrarsi con la vita. Oggi, è divenuto uno dei personaggi della televisione italiana più amati. E’ un comico, conduttore, attore, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. E’ sempre pronto a far ridere il pubblico con il suo forte umorismo, e con quella battuta sempre presente. I telespettatori sono decisamente ammaliati dalla sua forte e schietta personalità, nonostante, possiamo affermare, la sua vita non sia stata del tutto semplice. Infatti, ha vissuto momenti delicati, partendo dalla sua infanzia. Osservate bene, è complicato capire di chi si tratta, ma gli indizi forniti sono importanti e decisivi: e allora, chi è il bambino fotografato nello scatto?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Una foto in cui era solo un bambino, nella sua tenera età, oggi è famosissimo, e amatissimo

Che tenerezza! In questo scatto era soltanto un bambino, ma oggi, possiamo dirvi, che è divenuto uno dei comici più amati in assoluto. Vi anticipiamo, è anche un attore, conduttore e regista: ha saputo abbracciare con successo qualsiasi ambito. La sua vita è stata travolta da molti momenti delicati. Un’infanzia, la sua, colpita dall’abbandono della madre, che appena dopo il parto, lo affidò alle cure dei suoi nonni. Ed è stato proprio l’amore che ha ricevuto a dargli una grande forza e tanto coraggio. E allora, avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi. Ebbene, nell’immagine mostrata è fotografato l’amatissimo Giorgio Panariello, quando ancora era piccolissimo. Alcuni tratti ovviamente sono cambiati, dato che sono passati molti anni, anche se non sappiamo con precisione quando è stata scattata la foto. Osservando bene, è possibile vedere qualche lineamento rimasto uguale, e anche lo sguardo, con quel sorriso sempre presente.

E’ davvero bellissimo, proprio come oggi! Giorgio Panariello tra poche ore sarà presente in televisione, e allieterà il pubblico a Domenica In, ma non da solo. A quanto pare, arriverà con Marco Giallini. Insieme, presenteranno il nuovo programma che li vede protagonisti, ovvero al timone, intitolato ‘Lui è peggio di me’, che andrà in onda per la prima volta l’11 febbraio. Siete pronti a seguire questo nuovo e sicuramente meraviglioso show? Noi, non vediamo l’ora!