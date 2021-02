Davide Devenuto e Serena Rossi non si sposano più? L’attore ha tolto ogni dubbio ai milioni di fan che attendono il matrimonio tra i due dopo l’incantevole proposta in diretta tv.

E’ una delle coppie più amate d’Italia: Davide Devenuto e Serena Rossi sono due famosissimi attori che vivono la loro storia d’amore da più di 10 anni. Un Posto al Sole, la soap opera in onda tutte le sere su Rai 3, li ha fatti incontrare e nel 2008 è iniziata la loro love story. Sono i genitori del piccolo Diego: insieme formano una famiglia davvero splendida. Gli attori di Mina Settembre, nella quale interpretano il ruolo di Paolo e di Mina, si sarebbero dovuti sposare nel 2020: qualcosa è andato storto? Fanpage ha chiesto al Devenuto perchè non sono ancora marito e moglie: sentite cosa ha risposto l’attore!

Davide Devenuto e Serena Rossi, niente più matrimonio? L’attore toglie ogni dubbio

Nel 2019 è arrivata la magnifica proposta di matrimonio. Serena Rossi, ospite a Domenica In, ha ricevuto in diretta una telefonata: chi era? Il suo compagno Davide Devenuto le ha chiesto la mano in diretta televisiva. Si sarebbero dovuti sposare nel 2020 ma quel giorno non è ancora arrivato: perchè? L’attore ai microfoni di Fanpage ha raccontato che l’ipotesi di diventare marito e moglie non è stata affatto accantonata. “Nel mezzo c’è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel’ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l’idea di un matrimonio in grande. Non lo so. Alla mia età vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo. Le ho detto: “Andiamo in comune, ci sposiamo in ‘formazione ridotta’ e torniamo a casa” sono state le parole dell’attore.

Serena Rossi non sembra essere d’accordo con il compagno, lei che sogna una grande cerimonia: “Lei, invece, sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese (ride, ndr). Io lo farei fondamentalmente per legalizzare l’unione e per Diego. Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata e il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene. Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei“.