GF Vip, urla shock fuori dalla casa: “Vergognati!”, cosa è successo qualche ora fa e a chi erano destinate.

È lunedì sera e, per gli appassionati del GF Vip, significa soltanto una cosa: è tempo di puntata! Una puntata in cui accadrà davvero di tutto, tra scontri, confronti e soprese inaspettate. Ma, ad animare la giornata di oggi in casa, ci ha pensato qualcuno da fuori! Qualche ora fa, infatti, alcuni fan hanno raggiunto la casa di Cinecittà e, dall’esterno, hanno urlato qualcosa affinché i vip sentissero. Non è la prima volta che accade, ma, stavolta, il messaggio recapitato non è stato affatto piacevole. Scopriamo tutto e soprattutto a chi erano indirizzate quelle parole.

GF Vip, urla shock fuori dalla casa: “Vergognati!”, l’accusa a Pierpaolo

Manca poco ad una nuova puntata del GF Vip, ma i colpi di scena in casa ci sono stati anche oggi in casa. A partire da questa mattina, quando nuove urla si sono sentite dall’esterno della casa. Urla indirizzate ancora una volta a Pierpaolo Pretelli. Stavolta, l’accusa per il concorrente è stata quella di non aver fatto gli auguri di compleanno ad Elisabetta Gregoraci. Oggi, 8 febbraio 2021, è infatti il compleanno dell’ex concorrente, alla quale molti fan sono affezionati. E molti fan hanno ancora la speranza che tra Pierpaolo ed Elisabetta possa nascere qualcosa, nonostante l’ex velino sia felicemente legato a Giulia Salemi. E per questo motivo che, fuori dalla casa, sono arrivate parole particolarmente forti per Pierpaolo. Ecco il video di quel momento, diventato virale sui social in poco tempo:

Le urla da fuori: “Pier vergognati che era il compleanno di Eli e non le hai fatto gli auguri” 😭 #GFVIP

pic.twitter.com/6GhfEnJ5uE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 8, 2021

“Vergognati, era il compleanno di Elisabetta”. Queste la parole dei fan che, evidentemente, non hanno gradito che Pierpaolo non abbia fatto gli auguri alla Gregoraci. Urla che hanno spiazzato i concorrenti e in particolare Pretelli, che ironicamente ha commentato: “Che cattivo che sono!”. Riusciranno i fan a rassegnarsi e ad accettare la nuova storia di Pierpaolo? Staremo a vedere! Nel frattempo, tutti sintonizzati su Canale 5, questa sera, a partire dalle ore 21 e 30, per una nuova ricchissima puntata del GF Vip. Voi la seguirete?