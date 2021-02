A distanza di pochissime ore dal suo terzo parto, Alessandra De Angelis si è mostrata ai suoi sostenitori Instagram: le sue parole.

Dopo la nascita della piccola Beatrice e del principe Enea, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo sono diventati nuovamente genitori. Proprio qualche ora fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la coppia ha annunciato la nascita della piccola Adria. Dopo dei giorni sicuramente per niente facili per la napoletana, che, ricordiamo, è risultata positiva al Coronavirus qualche settimana e negativa, invece, pochi giorni fa, l’ex concorrente di Temptation Island può finalmente sorridere. La sua terza figlia, la piccola Adria, è nata. E, com’è giusto che sia, la loro gioia è davvero alle stelle. E lo testimoniano non soltanto le parole che il napoletano ha utilizzato per ufficializzare la nascita della piccola, ma anche da questi brevi video che la De Angelis ha caricato sul suo canale social ufficiale. Sono passate pochissime ore dal parto, eppure Alessandra, nonostante ancora provata dal cesareo, non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi sostenitori. E, soprattutto, raccontare loro come sta adesso. ‘Sono molto dolorante’, dice la De Angelis su Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alessandra De Angelis dopo il parto, come sta adesso: le sue parole

Sono trascorse pochissime ore dal terzo parto quando Alessandra De Angelis non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi sostenitori. La piccola Adria, come dicevamo precedentemente, è nata. E, fortunatamente, sta davvero alla grande. A differenza, invece, dell’ex concorrente di Temptation Island. Che, com’è giusto che sia, dato anche il suo terzo parto, è ancora fortemente provata. ‘Sono molto molto molto dolorante’, dice Alessandra De Angelis ai suoi sostenitori attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale. Ovviamente, la giovanissima napoletana adesso è accanto a sua figlia. E tutto il dolore provato e che, ancora adesso, sta provando è completamente passato. Eppure, la De Angelis non può affatto fare a meno di sottolineare quanto questo terzo cesareo sia davvero duro. ‘Sto facendo l’ossitocina che, purtroppo, fa contrarre l’utero. Quindi, dolori davvero alle stalle’, ha continuato a dire Alessandra.

‘È stato bellissimo, quindi non fa niente soffrire’, conclude Alessandra queste Instagram Stories. Ancora tantissimi auguri ai neo genitori.