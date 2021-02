Benjamin Mascolo ha riportato sul suo profilo instagram un incredibile annuncio: succederà fra pochissimi giorni.

Manca davvero poco, Benjamin Mascolo l’ha appena annunciato sul suo profilo instagram, mandando letteralmente in delirio i suoi migliaia di fan.Conosciuto anche come Benji, è un cantante italiano divenuto celebre grazie al gruppo Benji e Fede, che ha avuto un successo straordinario. Infatti, i due, insieme, hanno scalato le classifiche musicali, conquistando ogni volta il pubblico. Su instagram è seguitissimo, e proprio qui ama condividere spesso immagini che riguardano la sua vita privata e professionale. E proprio da pochissimo, ha sorpreso i suoi follower con un fantastico annuncio. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Benjamin Mascolo, incredibile annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, accadrà a breve

Tenetevi pronti, perchè l’amatissimo Benjanim Mascolo, conosciuto anche come Benji, dopo aver avuto un immenso seguito con Federico Rossi, formando un sodalizio professionale, ma anche amicale, di grande successo, ora sta per tornare in pista. Proprio sul suo profilo instagram, ha riportato un annuncio incredibile, che ha spiazzato i follower. Già da diverso tempo la notizia era sobbalzata all’attenzione del pubblico, ma adesso è ufficiale. A quanto pare, è in arrivo il suo primo singolo da solista, e manca davvero poco. Infatti, come ha scritto il cantante in un post ,uscirà a breve: “Giovedì a mezzanotte fuori “finchè le stelle brillano”, il mio primo singolo da solista” (com’è Qui possibile vedere). Una notizia che ha subito destato grande attenzione da parte dei suoi migliaia di follower, che non vedono l’ora di poter ascoltare il nuovo brano di Benjamin.

L’artista, sembrerebbe pronto a tornare in pista, e questa volta, non insieme al suo amico Federico, ma da solo. Ebbene, l’annuncio non poteva passare inosservato, e subito i messaggi sono stati tantissimi: tutti hanno mostrato la grande emozione per questa fantastica notizia.