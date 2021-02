Marina Giulia Cavalli, vi ricordate dove abbiamo già visto la meravigliosa attrice di Un posto al sole?

Un posto al sole è una soap opera che va in onda da anni, il pubblico è sempre più preso dalla trama, che risulta essere avvincente e turbolenta. In particolar modo, in queste ultime settimane, sono state diverse le vicende che hanno conquistato i telespettatori, a partire dall’uscita di scena di Nina Soldano, l’attrice che interpreta Marina Giordano. I protagonisti della seguitissima soap sono amatissimi, e non poteva destare forte scompiglio la partenza di uno dei personaggi più apprezzati. Tra di loro, non possiamo però non citare Marina Giulia Cavalli, che veste i panni di Ornella Bruni, moglie di Raffaele. Oggi, Marina possiede una certa popolarità, il suo ruolo di medico in Un posto al sole le ha donato grande notorietà, e un profondo amore da parte dei suoi fan. Ma l’attrice ha alle spalle una immensa carriera. Vi chiediamo, ricordate dove l’abbiamo già vista?

Marina Giulia Cavalli, dove l’abbiamo vista? Ha vestito altri importanti ruoli

Marina Giulia Cavalli è l’amatissima attrice di Un posto al sole. Nella serie veste i panni del medico Ornella Bruni, moglie del portiere Raffaele Giordano. E’ entrata a far parte del cast nel 2001, e da quel momento la sua popolarità ha avuto un forte seguito. Ma sapete dove l’abbiamo già vista? L’attrice è stata l’interprete di altri importanti personaggi televisivi. Infatti, ha partecipato a diversi film e fiction, tra cui Turbo, Volevamo essere gli U2, Io amo Andrea, e nella seconda stagione di Incantesimo. Nel 2006 è tra gli interpreti della miniserie tv di Rai 1, Eravamo solo mille, mentre nel 2008 partecipa ad un episodio della serie televisiva Don Matteo 6.

Ebbene, la nostra bellissima Marina ha una carriera alle spalle ricca di traguardi e soprattutto grandi successi. Oggi, il pubblico è profondamente ammaliato dalla sua brillante interpretazione e continua, proprio per questo a sostenerla da anni.