La splendida Fatima Trotta è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo: spunta l’iconico scatto del passato in cui era appena diciottenne, l’avreste riconosciuta?

Un concentrato di bellezza, talento e simpatia, Fatima Trotta è un volto amatissimo del mondo dello spettacolo. La sua esuberanza, le doti straordinarie e il sorriso luminoso hanno raggiunto il cuore del pubblico trasformandola in un personaggio richiestissimo. In queste settimane stiamo avendo modo di ammirarla a “Stasera tutto è possibile”, dove la vedremo anche stasera, 9 Febbraio. Nata a Napoli nel 1986, ha esordito con “I raccomandati” e “Un posto al sole”, facendosi notare dal pubblico. Dal 2008 è stata conduttrice di “Made in sud” format tra i più apprezzati e divertenti dell’intrattenimento. Il suo talento l’ha portata anche al cinema, dove ha preso parte a diverse pellicole riscuotendo sempre grande successo. Tramite il suo profilo Instagram Fatima Trotta ha pubblicato, qualche tempo fa, uno scatto incredibile del suo passato: appena diciottenne, riuscireste a riconoscerla?

Fatima Trotta appena diciottenne: lo scatto del passato è uno splendore!

La sua bellezza è evidente: la celebre conduttrice ha un viso dolcissimo e grandi occhioni espressivi, per non parlare dello splendido sorriso. Tramite il suo profilo Instagram, Fatima Trotta è solita pubblicare scatti che la ritraggono al lavoro, ma anche nel corso dei suoi viaggi o in alcuni momenti della sua quotidianità. Qualche tempo fa, tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan è stato un scatto giunto direttamente dal suo passato. “Con tanta tenerezza guardo questa foto!!! Una fatimella appena diciottenne che si mangiava ancora le unghie…” ha scritto Fatima Trotta, in allegato all’immagine. Immagine che la ritrae diversi anni fa, con lunghi capelli scuri e con un’espressione ipnotizzata. Probabilmente frutto di un servizio fotografico, lo scatto ha davvero incantato i suoi follower che si sono precipitati a ricoprirla di complimenti. Di seguito, vi mostriamo l’immagine di cui stiamo parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

Una bellezza incredibile, siete d’accordo? E voi, avreste riconosciuto Fatima Trotta in questa dolcissima diciottenne?