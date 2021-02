Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto: arriva la notizia tanto attesa per i telespettatori della trasmissione di Canale 5.

È arrivato il momento più bello e più atteso per i telespettatori di Uomini e Donne: è tempo di scelte! Davide Donadei ha fatto la sua scelta qualche giorno fa e la puntata andrà in onda proprio domani. Ma questa sera, 9 febbraio 2021, si è invece registrata la scelta di Sophie Codegoni! La tronista era divisa tra Giorgio e Matteo, ma, finalmente, ha deciso con chi iniziare una storia fuori dal programma. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo tutti.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto: Matteo o Giorgio?

Sophie Codegoni ha scelto! Non è stata una scelta facile per la tronista, che fino a pochi giorni fa era divisa tra Matteo e Giorgio. Nella registrazione di questa sera, 9 febbraio 2021, è arrivata la tanto attesa scelta. Sophie ha scelto Matteo! Dopo un percorso fatto di alti e bassi, la tronista ha deciso di iniziare una storia proprio con Matteo, il corteggiatore che l’aveva colpita fin da subito per la sua dolcezza, oltre che per l’aspetto fisico. Nulla da fare per Giorgio, che fino alla fine ha sperato di poter conquistare il cuore di Sophie. Nella registrazione di oggi c’erano anche Davide e Chiara, la corteggiatrice che ha scelto, preferendola alla “rivale” Beatrice. Insomma, due nuove coppie si sono formate ma nuovi percorsi stanno per iniziare!

Nella registrazione di oggi, infatti, sono stati presentati anche i nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano. Nuove storie, nuove esterne e nuovi amori nasceranno nello studio di Canale 5. Pronti a vivere nuove avventure? Prima pero non perdetevi le scelte! Quella di Davide andrà in onda proprio domani: appuntamento alle ore 14 e 45 su Canale 5. Si prevedono forti emozioni!