Nel corso della sua scelta a Uomini e Donne, Davide Donadei ha svelato un inedito retroscena: l’ha rivelato soltanto ora.

Oggi, Mercoledì 10 Febbraio, è andata in onda la scelta di Davide Donadei nello studio di Uomini e Donne. Dopo ben cinque mesi di intenso percorso, il tronista pugliese ha scelto. E, finalmente, ha fatto ricadere la sua preferenza sulla giovanissima Chiara Rabbi. Si, avete letto proprio bene: il bel Donadei ha preferito non uscire con Beatrice Buonocore, bensì con la bellissima romana. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Da come si può chiaramente comprendere, la reazione della Buonocore alle parole di Davide è stata davvero molto dura. La giovane, infatti, ha ‘recriminato’ al tronista di aver utilizzato delle parole che non provava. E che, molto probabilmente, poteva evitare di dire dato il suo forte sentimento nei suoi confronti. Insomma, un momento davvero emozionante. E che, senza alcun dubbio, ha fatto commuovere davvero tutti. Ecco, è proprio in quest’occasione che, dopo aver congedato Beatrice dallo studio, Davide ha svelato un inedito retroscena sulla sua scelta. Scopriamo insieme le sue parole.

Uomini e Donne, Davide svela un retroscena sulla sua scelta: le parole

Dopo aver congedato Beatrice Buonocore dallo studio di Uomini e Donne, Davide Donadei non ha affatto potuto fare a meno di emozionarsi. E di mostrarsi davvero dispiaciuto per quanto appena accaduto. Un momento davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, fa chiaramente capire come, per tutta la durata del suo percorso, Davide non abbia mai mentito. E, soprattutto, sia sempre stato se stesso. Ma non è affatto finita qui. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, il tronista pugliese ha anche svelato un inedito retroscena sulla sua scelta. Da quanto si può chiaramente apprendere, sembrerebbe che la preferenza su Chiara sia stata letteralmente ‘controcorrente’. Sembrerebbe, infatti, che Beatrice era fortemente voluto ed apprezzata, anche dai suoi amici e dai suoi familiari. Eppure, nonostante questo, Davide ha deciso di seguire il cuore.

‘Ho deciso che non avrei fatto scelte televisive’, ha continuato a dire Davide. Svelando, quindi, anche perché non ha seguito il consenso di tutti, ma ha seguito soltanto il suo cuore. Tantissimi auguri alla neo coppia. Siete bellissimi!