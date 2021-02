Barbara D’Urso ha visto quel video e non ha potuto fare a meno di intervenire: guardate come ha reagito alla sua imitazione in tv!

Lo scorso martedì è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. Il programma su Rai Due sta avendo un successo enorme: regala intrattenimento, risate a non finire ai telespettatori. Ospite fisso dello show Vincenzo De Lucia: il famoso imitatore e comico napoletano regala sketch incredibili con imitazioni che lasciano tutti a bocca aperta. Martedì 9 febbraio, De Lucia è entrato in studio, in onda su Rai 2, nelle vesti di Barbara D’Urso: la voce molto simile, look uguale, anche il modo di camminare sembrava lo stesso, i telespettatori sono rimasti senza parole! Barbara D’Urso in persona ha visto il video che la riguardava e non è riuscita a trattenersi: ha commentato lo sketch! Date un’occhiata alla sua reazione.

Barbara D’Urso, il video che la riguarda è ‘clamoroso’: la conduttrice non si trattiene e risponde

Barbara D’Urso ha commentato su Twitter l’imitazione di Vincenzo De Lucia a Stasera Tutto è Possibile lo scorso martedì: il comico si è presentato in studio nei panni della conduttrice Mediaset! Ha regalato risate a tutti, anche alla D’Urso in persona. La presentatrice di Canale 5 ha infatti replicato su Twitter al video postato da Rai Due con tante faccine che ridono:

Anche Barbara D’Urso si è divertita molto ad assistere alla performance del comico napoletano! In molti hanno chiesto alla D’Urso di invitare il suo imitatore in puntata: chissà se, come già visto con Mara Venier a Domenica In, potremo vedere un faccia a faccia tra le due versioni di Barbara D’Urso!

Vincenzo De Lucia, le imitazioni

Vincenzo De Lucia è davvero un professionista: il comico ed imitatore riesce a trasformarsi nelle più grandi conduttrici italiane e lasciare tutti senza parole! Tra le sue imitazioni più celebri c’è sicuramente quella a Maria De Filippi, a Mara Venier e Barbara D’Urso.