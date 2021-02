GF, Katia e Ascanio sono gli ex gieffini: nella Casa di Cinecittà è nato il loro amore, a Tv Sorrisi e Canzoni hanno fatto alcune confessioni inaspettate.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono la coppia nata sotto le luci dei riflettori del Grande Fratello. Hanno partecipato all’edizione del 2004: il loro amore è nato nella Casa più spiata d’Italia e da allora non si sono mai più separati. Si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione sono nati Matilda e Tancredi. Katia ed Ascanio hanno raccontato della loro vita a Tv, Sorrisi e Canzoni: gli ex gieffini hanno svelato retroscena sul loro rapporto e sulla loro esperienza al reality tanti anni fa. Sapete cosa fanno oggi? Ascanio ha abbandonato la televisione, oggi è general manager del campo da golf ‘Terre dei consoli’ ed ora è anche consigliere della Federazione Italia Golf. Katia invece fa l’influencer. Ma sentite cosa hanno raccontato sul loro privato!

GF, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: le inaspettate confessioni sul loro rapporto

Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli si sono raccontati in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: la coppia nata nel GF nel lontano 2004, ha ricordato quella splendida esperienza. “In casa c’era attrazione ma ci siamo innamorati soltanto una volta usciti. Siamo andati a convivere quasi subito” hanno raccontato. Com’è il loro rapporto oggi? Sono sposati dal 2005 e come in tutte le coppie, i litigi non mancano. A Tv Sorrisi e Canzoni hanno rivelato che le loro liti scoppiano sempre per alcuni modi di fare nei confronti dei ragazzi, ecco cosa ha svelato Ascanio: “In genere i litigi partono per una mia presa di posizione verso il suo modo di fare con i ragazzi, poi lei diventa una iena. Ha dei modi e un tono di voce alto che detesto, ma lei urla ancora di più. Quindi o restiamo in silenzio per 24 ore o ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto, mi blocca perfino su Instagram e WhatsApp“. Le parole dell’ex gieffino le riporta Fanpage. Katia ha confermato tutto ed ha aggiunto che solitamente fanno pace subito.