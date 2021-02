Tony Effe è stato vittima di uno spiacevole episodio: è finito anche lui nel mirino dei ladri questa notte, il rapper ha documentato tutto sui social.

Il romano classe ’91 è uno dei rapper più famosi d’Italia. Tony Effe è il fondatore del gruppo Dark Polo Gang: i giovani si avvicinano al genere trap e hip hop ed in pochissimo tempo dal loro esordio sono diventati idoli di tantissimi giovani. Nicolò Rapisarda è il suo vero nome: è stato anche al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Taylor Mega. La relazione si è esaurita dopo qualche mese. Uno dei giovani rapper di maggior seguito è stato purtroppo vittima di uno spiacevole episodio: ha filmato tutto sul suo canale Instagram. Nella notte dei ladri hanno rubato nella sua auto.

Tony Effe vittima di uno spiacevole episodio: è successo nella notte

Nel mirino dei ladri ci è finito anche Tony Effe, nome d’arte di Nicolò Rapisarda. Il giovane rapper è stato vittima di uno spiacevole episodio. Nella notte alcuni malviventi hanno aperto la sua auto di lusso ed hanno rubato il volante. A documentare l’accaduto è stato il rapper stesso che attraverso le sue IG story ha mostrato il danno: i ladri dopo aver rotto il vetro del guidatore e quello posteriore, sono riusciti a forzare l’automobile, aprirla ed impossessarsi del volante. Nel video postato dal giovane si vedono i cavi appesi ed i finestrini distrutti: Tony Effe nel mostrare ai suoi fan l’accaduto ha svelato che non hanno rubato i soldi che aveva in auto. “Hanno fatto tutto però mi hanno lasciato i soldi qua” ha documentato il fondatore de la Dark Polo Gang. Vicino al cambio dell’auto c’erano una serie di banconote che i ladri, evidentemente, non hanno notato nella fretta.

Subito dopo aver mostrato il danno, il classe ’91 è tornato sui social per ringraziare il rapido servizio di assistenza del brand della sua auto che in piena notte ha sostituito il il volante.