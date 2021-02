Dopo la conferma ufficiale da parte di Belen circa la sua gravidanza, un dettaglio su Stefano De Martino non passa inosservato per i fan.

La notizia, già nell’aria da diversi mesi, è stata confermata solo da poco dalla diretta interessata: Belen Rodriguez ha infatti confessato finalmente di aspettare il secondo figlio dall’attuale compagno Antonino Spinalbese. Lo ha rivelato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: la showgirl è già al quinto mese di gravidanza e rivela di avere la sensazione che si tratti di una femminuccia. La relazione con l’hair stylist procede a gonfie vele, l’amore tra i due appare davvero forte e non era difficile immaginare che il loro amore sfociasse nella nascita di un bel bambino. Ora però che la notizia è diventata ufficiale, molti dei fan si chiedono come avrà reagito Stefano De Martino, che per ora mantiene il silenzio sulla questione.

Stefano De Martino, i fan lo notano subito: il particolare che lascia perplessi

Il celebre ballerino e showman è amatissimo soprattutto per il suo talento artistico e per il temperamento allegro e solare che ne fa un personaggio di spicco nell’ambiente televisivo. Stefano De Martino ha vissuto un amore folle con Belen Rodriguez e migliaia di fan vorrebbero vederli ancora insieme. Fatto sta che sui social di entrambi i commenti sulla loro relazione ormai terminata non mancano mai e qualcuno insinua che i due non abbiano in realtà mai smesso di amarsi. Proprio in queste ore, Stefano ha postato una foto su Instagram che lo ritrae seduto a tavola in procinto di magiare un pancake. Ebbene, la sua espressione un po’ malinconica ha scatenato una pioggia di commenti da parte degli utenti. Quello sguardo sarebbe da attribuire alla tristezza per la gravidanza di Belen. “Gli occhi sono tristi”, si legge tra i commenti, con un chiaro riferimento all’ex moglie dell’artista campano.

Per ora De Martino non ha risposto nulla a tali insinuazioni, voi cosa ne pensate?