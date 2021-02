Giulia De Lellis è davvero inarrestabile: sembrerebbe che dopo il film ci sia in ballo un’altra clamorosa novità in arrivo, i dettagli.

È da quando ha fatto il suo debutto a Uomini e Donne che, in un vero e proprio batter baleno, Giulia De Lellis è riuscita a catturare l’attenzione su di sé. E, badate bene, non ci riferiamo soltanto a quella di Andrea Damante, ma anche di quella del pubblico italiano. Vera e propria regina di Instagram, l’ex corteggiatrice decanta di un successo davvero assoluto. Influencer, imprenditrice, ideatrice di una linea di costumi da bagno, di biancheria intima e chi ne ha più ne metta, i progetti lavorativi di Giulia non si riescono affatto a contare su due mani. Diciamoci la verità: Giulia De Lellis è davvero inarrestabile! E ce lo fa pensare non soltanto il fatto che in questi ultimi mesi è stata impegnata con le riprese del suo primo film, ma anche che, da quanto si legge su Giornalettismo, sia in arrivo un’altra clamorosa novità. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Giulia De Lellis inarrestabile! Clamorosa novità in arrivo dopo il film

La notizia, stando a quanto si legge, era stata già anticipata da Dagospia. Adesso, da come si apprende su Giornalettismo, sembrerebbe che sia del tutto ufficiale. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, se davvero fosse così, una cosa c’è da ammetterla: Giulia De Lellis sarebbe davvero inarrestabile! In questi ultimi giorni, come raccontato anche dalla diretta interessata in una serie di Instagram Stories, sembrerebbe che l’influencer stia concludendo le riprese del suo primo film. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge su Giornalettismo, sembrerebbe che sia in arrivo un’altra clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Sembrerebbe che l’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Damante sarà come conduttrice di un programma televisivo. Si, avete letto proprio bene: Giulia sarà molto presto sul piccolo schermo. E, soprattutto, al timone di un programma tutto suo. Conosciamo qualche dettaglio in più in merito? Assolutamente si! Sembrerebbe che questo programma, in onda su Discovery, si intitoli Love Island. E che sia principalmente concentrato su ‘amore, tradimenti e corna’. Al momento, purtroppo, non possiamo darvi nessun’altra informazione. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe proprio che la De Lellis sia stata scelta a ‘discapito’ di altre ‘colleghe ben più navigate’. È davvero così? Staremo a vedere. Nel frattempo, cogliamo l’occasione per fare il più grosso in bocca al lupo a Giulia.

Siete contenti di questa notizia?